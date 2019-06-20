"Утилізували 40 млрд грн": в уряді розкритикували "Укргазвидобування"

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик прокоментував виконання планів зі збільшення газовидобутку.

За його даними, обсяг захищених балансових запасів в Україні – 1 трлн куб. м газу, а видобуток – лише 1,8% від цих запасів. Тоді як середній видобуток у розвинутих країнах Європи 7-9%, а в Норвегії навіть 12%. Про це Насалик розповів в інтерв’ю "Главкому".

"Тобто, якби Україна дійшла хоча б до середнього показника в 6%, то це означає, що ми мали б видобувати понад 60 млрд кубометрів газу на рік", – зазначив міністр.

Ігор Насалик "Главком"

"Главком" зауважив, що у такій ситуації так же інтенсивно потрібно було б прирощувати розвідані запаси. Приріст мав би перевищувати річний видобуток приблизно вдвічі, але ж ці співвідношення порушуються через відсутність належного фінансування геологорозвідувальних робіт.

Тоді Насалик відповів, що починаючи з 1998 року, як народний депутат, він входив до складу парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Тому він знайомий з цією проблемою.

"Колись здійснювалися податкові відрахування на геологорозвідувальні роботи. Тобто, видобули один кубометр газу, продали його - і з вирученої суми за кожен кубометр якась частина йшла на геологорозвідку. І тому держава мала на це фінанси. А відтак геологи відкривали нові запаси газу. Але всі запаси передавалися в державну компанію "Укргазвидобування", яка з 2016 і до 2020 року повинна була наростити видобуток газу з 14,5 млрд кубометрів до 20 млрд (згідно зі Стратегією 20/20 ). Але вони просто утилізували близько 40 млрд грн, не отримавши ніякого результату", – розповів міністр.

За його словами, це й зумовило реалізацію філософії запровадження угоди про розподіл продукції з метою залучення на конкурсній основі інвестора, готового вкладати багатомільярдні інвестиції у пошук і видобуток нафти і газу.

У виданні зазначили, що керівник "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, при якому це все сталось, просто залишив свою посаду. На це міністр зауважив, що Прохоренко подав заяву, але ж спочатку утилізував величезні суми.

"До речі, я ледь отримав дані про ситуацію з видобутком газу, мені їх не надавали. Тому я змушений був через Кабмін направити до НАК "Нафтогаз України" листа з проханням надати інформацію. І тоді виявилося, що близько 40 млрд грн пішло на програму видобутку, але додатковий ресурс газу не з’явився. Тому я так і кажу: утилізовано", – пояснив міністр енергетики.

Насалик навів приклад як приватна фірма вклала в одне з родовищ $100 млн в глибоке буріння – глибина більше 5-6 тис метрів, і отримала додатковий видобуток газу в 1 млрд кубометрів. "Тоді як "Укргазвидобування" витратило 40 млрд грн, еквівалент $1,5 млрд, але "збільшили" видобуток газу на нуль кубометрів. Тому ми й оголосили конкурс на укладання угод про розподіл продукції, щоб зробити насамперед конкуренцію "Укргазвидобуванню", а ще – щоб залучити фірми, які мають досвід видобутку і готові вкладати кошти в опанування глибоководних родовищ", – розповів він.

На питання, що не так з "Укргазвидобуванням", хоча воно теж має досвід, Насалик відповів: "Коли компанія "Укргазвидобування" презентувала Кабміну програму "20/20", офіційно було заявлено, що програма передбачає не просто зупинити падіння видобутку, але й наростити обсяги видобутку. Домогтися відчутного нарощування видобутку вирішили з допомогою застосовування так званих технологій гідророзриву пластів (ГРП) – це коли в пласт закачують під великим тиском воду з піском для утворення тріщин, які вивільняють газ. У результаті 40 млрд грн "Укргазвидобування" списало на гідророзриви. Але це дуже тонкий інструмент, який можна було застосовувати тільки на газодефіцитній площі, для того, щоб збільшити видобуток".

Міністр пояснив, що неправильне використання гідророзриву призводить до знищення видобутку. Але газовики уклали контракти і пішли на гідророзриви, тобто використали механізм, не прийнятний до тих родовищ.

На питання, як можна було призначати керівником "Укргазвидобування" не фахівця у видобутку газу, лише за те, що він знає англійську, вчився в західних вишах, Насалик відповів, що "чесно кажучи, я б набив йому морду".

"І коли він представляв цю програму (про ГРП, - "Главком"), у мене з ним був величезний конфлікт. Мої аргументи були не сприйняті – в результаті маємо те, що маємо", – зазначив міністр.

Зазначимо, що у перші ж місяці роботи за такі "досягнення" Олегу Прохоренку дозволили призначити собі зарплату в понад мільйон гривень на місяць.

"Так, 40 млрд грн він утилізував, мільйон зарплати отримав, а потім написав заяву і пішов геть. Я думаю, що цим повинні зайнятися правоохоронні органи. І що цікаво, мене в 2016 році змушували, щоб міністерство подало програму розвитку газовидобутку, на реалізацію якої мали використати $6,2 млрд. Я сказав, що не підпишу жодну цифру. Концептуально я згоден, що потрібно нарощувати видобуток, але погодити, де вони мають робити ті гідророзриви, я відмовився, тому що це прямий кримінал. Я наполіг на цьому. І в результаті пройшла та програма, яку я пропонував", – резюмував Насалик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівники САП затримали і повідомили про підозру двом колишнім високопосадовим працівникам "Укргазвидобування", яких викрили в отриманні $1 млн хабара. За "винагороду" чиновники "Укргазвидобування" підписали договір із приватним товариством про постачання продукції на підприємство.

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