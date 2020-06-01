"Упали на 30%": економіст підрахував доходи держбюджету у 2020 році

У травні 2020 року доходи державного бюджету упали на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а за перші п'ять місяців уже зібрали на 38,5 млрд грн менше в бюджет, ніж рік тому.

Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, наочно продемонструвавши усі плани та фактичні надходження.

Так, за словами економіста, дані за травень 2020 року такі:

Економіст підрахував доходи держбюджету у 2020 році Голос України

митниця стабільно продовжує не виконувати плани, незважаючи на їх суттєве зменшення, зібрали 18,6 млрд грн при запланованих 21,7 млрд грн.

податковій вдалося виконати план надходжень, зібрали 43,2 млрд грн при плані 39,6, це +3,6 млрд грн до плану, або +9,01%.

надходження в місцеві бюджети склали 23,5 млрд грн при плані 24,9 млрд грн, це -5,08% до плану

ЄСВ зібрано 21 млрд грн, це на 0,8 млрд грн менше, ніж рік тому або -3,66%.

"Державний бюджет в листопаді виконано на 97,83%, при скоригованому плані 75,2 млрд грн зібрали 73,4 млрд грн", – зазначив Компанієць.

Підбиваючи підсумки за п'ять місяців поточного року, він навів такі дані:

Надходження в Державний бюджет не виконано на 43,8 млрд грн, або -10,13% до плану, зібрали 388,2 млрд грн при плані 432 млрд грн.

Податкова зібрала 180,7 млрд грн при плані 188,8 млрд грн, -4,28% до плану.

Митниця зібрала 103,4 млрд грн при плані 137,4 млрд грн, -24,76% до плану.

Місцеві бюджети зібрали 112,5 млрд грн при плані 124,7 млрд грн, або -9,80% до плану

ЄСВ зібрано 113 млрд грн, це на 6,4 млрд грн більше ніж рік тому або лише +6,00%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна казначейська служба України повідомила, що за перші чотири місяці 2020 року Україна не змогла виконати заплановані показники державного бюджету через економічну ситуацію в країні та коронакризу.

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