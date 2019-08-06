Уолл-стріт рекордно обвалився: Трамп звинуватив Китай

На Уолл-стріт відбулося найбільше в 2019 році падіння курсів акцій.

На фоні торговельного конфлікту Сполучених Штатів із Китаєм індекс S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній, упав на 3 відсотки, повідомляє "Радіо Свобода".

Одночасно з цим індекс Dow Jones обвалився на 2,9 відсотка, а Nasdaq – на 3,5 відсотка.

Розпродаж акцій почався помірними темпами на біржах в Азії, однак посилився із відкриттям ринків у Європі і досяг піку на американських фінансових біржах у кінці дня.

У пошуках безпеки інвестори скуповували держоблігації США, що призвело до падіння їхньої прибутковості до найнижчого рівня за останні три роки.

Падіння на Уолл-стріт відбулося після того як Китай дозволив своїй валюті впасти до рівня понад 7 юанів за долар. Це було найзначніше здешевлення юаня у межах одного дня за 10 років.

У результаті американський президент Дональд Трамп одразу ж звинуватив Китай у маніпуляції валютою.

Крім цього, міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що Вашингтон співпрацюватиме з Міжнародним валютним фондом для усунення недобросовісної конкуренції з боку Пекіна.

Американський президент Дональд Трамп звинуватив Китай у маніпуляції валютою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. Так, тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

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