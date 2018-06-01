"Укрзалізниця" знову підвищила ціни на квитки: чому і на скільки

В Україні з 1 червня підвищилися тарифи на пасажирські перевезення на поїздах "Укрзалізниці" на 6% через настання літнього сезону.

За даними "Центру транспортних стратегій", протягом року компанія регулярно підвищувала або знижувала ціну проїзду відповідно до різних календарних періодів.

"Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який вступив у силу з червня, буде діяти до кінця серпня, після чого у вересні застосовуватиметься коефіцієнт 1,02 - тобто відбудеться зниження на п'ять процентних пунктів", - пояснили в повідомленні.

Крім того, в кінці травня діяв коефіцієнт 1,01, тобто на 1% вище базової ставки проїзду. Відповідно, 1,07 є підвищенням на 6% в порівнянні з попереднім періодом. Таким чином, за декілька днів ціна на проїзд в поїздах підвищилася двічі.

Варто відзначити, що попереднє підвищення цін відбулося 30 травня. Квитки подорожчали на 12%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в УЗ розповіли, коли мають намір підвищити тарифи на пасажирські перевезення в Україні.