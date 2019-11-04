"Укрзалізниця" запустить десятки додаткових поїздів: Кравцов озвучив причини

"Укрзалізниця" планує призначити 35 додаткових пасажирських потягів далекого прямування.

Відповідні склади транспортуватимуть громадян під час новорічних і різдвяних свят, заявив очільник УЗ Євген Кравцов, передає "ТСН".

"Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже пів мільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят", – зазначив він.

За його словами, "Укрзалізниця" збільшить обсяг пасажирських перевезень на свята на кілька відсотків, порівнянюючи з минулим роком. Також УЗ продовжує працювати над запуском нових міжнародних залізничних маршрутів.

"Одним із головних питань є запуск з наступного року сполучення з Берліном", – резюмував Кравцов.

"Укрзалізниця" планує призначити 35 додаткових пасажирських потягів далекого прямування

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" розширила перелік міжнародних поїздів, на які можна придбати квитки в режимі онлайн.

За словами голови правління УЗ, онлайн-продаж квитків запроваджений на поїзди №36/35 Одеса – Перемишль і №753/754 Ковель – Холм.

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