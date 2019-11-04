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4 листопада • оновлено в 14:03
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"Укрзалізниця" запустить десятки додаткових поїздів: Кравцов озвучив причини

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"Укрзалізниця" планує призначити 35 додаткових пасажирських потягів далекого прямування.

Відповідні склади транспортуватимуть громадян під час новорічних і різдвяних свят, заявив очільник УЗ Євген Кравцов, передає "ТСН".

"Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже пів мільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят", – зазначив він.

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За його словами, "Укрзалізниця" збільшить обсяг пасажирських перевезень на свята на кілька відсотків, порівнянюючи з минулим роком. Також УЗ продовжує працювати над запуском нових міжнародних залізничних маршрутів.

"Одним із головних питань є запуск з наступного року сполучення з Берліном", – резюмував Кравцов.

"Укрзалізниця" планує призначити 35 додаткових пасажирських потягів далекого прямування

"Укрзалізниця" планує призначити 35 додаткових пасажирських потягів далекого прямування

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" розширила перелік міжнародних поїздів, на які можна придбати квитки в режимі онлайн.

За словами голови правління УЗ, онлайн-продаж квитків запроваджений на поїзди №36/35 Одеса – Перемишль і №753/754 Ковель – Холм.

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Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином" ... Ну - ну, дальше Познань не ездят ... клубнику поляки в Германию сами возят ...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Грибы собирать?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Грибов пережрал? Локомотивы то откуда возьмутся у вислоухих?
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