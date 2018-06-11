"Укрзалізниця" запустила десятки "літніх" поїздів: опублікований список

"Укрзалізниця" запустила додаткові потяги на популярні літні напрямки.

"Пропонуємо пасажирам подбати про відпустку. Запускаємо 23 літні поїзди за затребуваними напрямками", - пише в. о. голови правління ПАТ УЗ Євген Кравцов в Facebook.

Зокрема, вісім поїздів призначено до Одеси, чотири - в Херсон, по три - в Генічеськ і Бердянськ. Також була збільшена періодичність курсування поїздів на популярних напрямках.

Крім того, залізничний оператор при купівлі квитків онлайн інформуватиме про наявність чи відсутність кондиціонера в вагоні.

За словами Кравцова, "Укрзалізниця" також готується представити послугу повноцінного харчування в поїздах.

Facebook Евгений Кравцов

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 червня підвищилися тарифи на пасажирські перевезення на поїздах "Укрзалізниці" на 6% через настання літнього сезону.