"Укрзалізниця" з 18 березня скасує всі пасажирські потяги

"Укрзалізниця" у зв'язку з карантином через коронавірус із 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги.
Рух поїздів буде припинено з 12.00. Потяги, що виїдуть до 12.00, продовжать прямувати за маршрутом. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook у вівторок, 17 березня.
Це стосується поїздів приміського, міського, регіонального та далекого прямування.
Вантажні залізничні перевезення відбуватимуться як і раніше.
Що буде з квитками
Квитки на скасовані поїзди можна буде повернути протягом місяця.
Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня.
УЗ компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів.
Як краще повернути квитки
УЗ просить не поспішати на вокзали повертати квитки, щоб не наражатися на загрозу підхопити вірус, перебуваючи в натовпі.
"Коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернені у повному обсязі", – написав Криклій.
Квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн-сервіси.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
стало відомо, які зміни в Україні вносяться в роботу пунктів пропуску на кордоні та в правила в'їзду транспорту на територію країни.
Глава Державної митної служби Максим Нефьодов опублікував повний список пунктів пропуску на кордоні України, які зупиняють свою роботу в рамках введення карантину в країні через коронавірус.
З 16 березня Україна повністю обмежила авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять низку обмежень.
На тлі поширення коронавірусу і введення карантинних заходів, зокрема закриття кордонів, в Україні тимчасово припинили видавати візи.
Україна обмежила пропуск на тимчасово окуповану територію АР Крим та міста Севастополь і виїзд із неї для деяких категорій громадян, з метою зменшення потоку можливо інфікованих коронавірусом.
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