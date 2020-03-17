"Укрзалізниця" з 18 березня скасує всі пасажирські потяги

"Укрзалізниця" у зв'язку з карантином через коронавірус із 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги.

Рух поїздів буде припинено з 12.00. Потяги, що виїдуть до 12.00, продовжать прямувати за маршрутом. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook у вівторок, 17 березня.

Це стосується поїздів приміського, міського, регіонального та далекого прямування.

Вантажні залізничні перевезення відбуватимуться як і раніше.

Що буде з квитками

Квитки на скасовані поїзди можна буде повернути протягом місяця .

Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня.

УЗ компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів.

Як краще повернути квитки

УЗ просить не поспішати на вокзали повертати квитки, щоб не наражатися на загрозу підхопити вірус, перебуваючи в натовпі.

"Коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернені у повному обсязі", – написав Криклій.

Квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн-сервіси.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

стало відомо, які зміни в Україні вносяться в роботу пунктів пропуску на кордоні та в правила в'їзду транспорту на територію країни.

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов опублікував повний список пунктів пропуску на кордоні України, які зупиняють свою роботу в рамках введення карантину в країні через коронавірус.

З 16 березня Україна повністю обмежила авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять низку обмежень.

На тлі поширення коронавірусу і введення карантинних заходів, зокрема закриття кордонів, в Україні тимчасово припинили видавати візи.

Україна обмежила пропуск на тимчасово окуповану територію АР Крим та міста Севастополь і виїзд із неї для деяких категорій громадян, з метою зменшення потоку можливо інфікованих коронавірусом.

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