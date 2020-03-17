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17 березня • оновлено в 10:48
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"Укрзалізниця" з 18 березня скасує всі пасажирські потяги

6.7т
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"Укрзалізниця" у зв'язку з карантином через коронавірус із 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги.

Рух поїздів буде припинено з 12.00. Потяги, що виїдуть до 12.00, продовжать прямувати за маршрутом. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook у вівторок, 17 березня.

Це стосується поїздів приміського, міського, регіонального та далекого прямування.

Вантажні залізничні перевезення відбуватимуться як і раніше.

Що буде з квитками

  • Квитки на скасовані поїзди можна буде повернути протягом місяця.

  • Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня.

  • УЗ компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів.

Як краще повернути квитки

УЗ просить не поспішати на вокзали повертати квитки, щоб не наражатися на загрозу підхопити вірус, перебуваючи в натовпі.

"Коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернені у повному обсязі", – написав Криклій.

Квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн-сервіси.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця Міністерство інфраструктури
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Ни че страшного, у каждого свидомита есть личное авто, геть это коммуняцкое наследие - общественный транспорт!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Заробитчане...сугс!
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Иванов Владимир, Теперь рашке точно усё, без заробитчан она загнется. Кто же теперь плитку ложить будет в Подмосковье?
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