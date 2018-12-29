"Укрзалізниця" влаштувала колапс: подробиці скандалу

"Укрзалізницю" звинуватили у блокуванні подачі вагонів і відвантаженні палива на адресу всіх комерційних одержувачів зі станції Новоград-Волинський (Житомирська область).

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на лист вантажовідправника — компанії "Ясунь Транс 27", у відповідь на претензію "ОККОСХІДІНВЕСТ", ТОВ "Кворум-Нафта" і кілька інших одержувачів.

"Філія "ЦТЛ" ПАТ "Укрзалізниця", незважаючи на наявність порожніх вагоно-цистерн і узгоджених планів перевезень, навмисне і безпідставно не здійснює їхню подачу на ЛВДС "Новоград-Волинський" для завантаження дизельного палива. Компанія також не дає жодних пояснень, фактично блокуючи всю нашу діяльність", — зазначено у листі.

Зазначається, що всього за два дні блокади відвантажень на адресу отримувачів не відправлено понад 120 вагоно-цистерн із дизельним паливом.

"Укрзалізниця" Радіо Свобода

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