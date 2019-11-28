Дорожчатимуть щомісяця: "Укрзалізниця" зібралася підвищувати ціни на квитки для пасажирів

"Укрзалізниця" на 2020 рік запланувала щомісячне зростання вартості квитків на пасажирські перевезення на 2%, починаючи з березня.
У такий спосіб за рік підвищення складе 22%, повідомляє ЦТС з посиланням на проєкт фінплану УЗ.
Український залізничний оператор планує збільшити свій дохід на 13% наступного року.
Водночас очікується, що прибуток від пасажирських перевезень зросте на 8%.
Також "Укрзалізниця" планує нарощувати вигоду від вантажних перевезень – тарифи на них в УЗ зростатимуть на 2,5% щоквартально.
За рік підвищення складе 22%
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На початку 2019 року "Укрзалізниця" збільшила оплату за резервування місць для групових перевезень пасажирів більш ніж ушестеро (з 32 до 200 гривень за людину) з метою зменшення збитковості пасажирських поїздів.
Представники залізничного оператора наголошують, що у 2017 році порівняно з 1991 роком тарифи на пасажирські перевезення зросли в 35 разів.
Водночас ціни на дизельне паливо зросли більш ніж у 72 рази, рейки — 139 разів, електроенергія — 62 рази.
На підвищення вартості резервування місць для групових перевезень різко негативно відреагували в мережі — українці обурені новими тарифами. За словами користувачів, ситуація виглядає дуже песимістично для внутрішнього туризму України.
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