Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:26
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Дорожчатимуть щомісяця: "Укрзалізниця" зібралася підвищувати ціни на квитки для пасажирів

5.5т
Читати матеріал російською

"Укрзалізниця" на 2020 рік запланувала щомісячне зростання вартості квитків на пасажирські перевезення на 2%, починаючи з березня.

У такий спосіб за рік підвищення складе 22%, повідомляє ЦТС з посиланням на проєкт фінплану УЗ.

Український залізничний оператор планує збільшити свій дохід на 13% наступного року.

Новини
"Укрзалізниця" запустить десятки додаткових поїздів: Кравцов озвучив причини

Водночас очікується, що прибуток від пасажирських перевезень зросте на 8%.

Також "Укрзалізниця" планує нарощувати вигоду від вантажних перевезень – тарифи на них в УЗ зростатимуть на 2,5% щоквартально.

За рік підвищення складе 22%

За рік підвищення складе 22%

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На початку 2019 року "Укрзалізниця" збільшила оплату за резервування місць для групових перевезень пасажирів більш ніж ушестеро (з 32 до 200 гривень за людину) з метою зменшення збитковості пасажирських поїздів.

  • Представники залізничного оператора наголошують, що у 2017 році порівняно з 1991 роком тарифи на пасажирські перевезення зросли в 35 разів.

  • Водночас ціни на дизельне паливо зросли більш ніж у 72 рази, рейки — 139 разів, електроенергія — 62 рази.

  • На підвищення вартості резервування місць для групових перевезень різко негативно відреагували в мережі — українці обурені новими тарифами. За словами користувачів, ситуація виглядає дуже песимістично для внутрішнього туризму України.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі ""Укрзалізниця"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
"Укрзалізниця"
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
11
6
Смішно
2
Цікаво
11
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
С в и н о р ы л ы м нужно пешком ходить,а то настолько ожирели к у р в ы,что занимают в поездах Европы по три места...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Думали грибочков бесплатно покушать? За всё платить надо.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Горелов Сергей, Это наценка за провоз тараканов, не бесплатно же их возить в поезде)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
Цены на проезд должны быть европейскими.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги