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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

"Укрзалізниця" підвищує тарифи: як це вдарить по українцях

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"Укрзалізниця" планує збільшити вартість вантажоперевезень. Залежно від тарифних рівнів, подорожчання складе від 10 до 49%, що сильно вдарить по українському експорту й цінам на продукти в країні. Озвучене залізничним монополістом рішення серйозно сколихнуло не тільки вітчизняний бізнес, а й Американську торговельну палату.

OBOZREVATELрозібрався, що стоїть за черговим підвищенням і якими будуть наслідки для українців.

Чергове підвищення

13 липня на сайті Міністерства інфраструктури України з'явився проект наказу, який призводить до одного знаменника всю тарифну політику "Укрзалізниці" (УЗ) у сфері перевезень. Головні нововведення - збільшення нормативної кількості діб у порожньому й завантаженому рейсі (показник Тдод) і уніфікація коефіцієнта порожнього пробігу для всіх тарифних класів. Проаналізувавши документ, експерт ЦТС-Консалтинг Павло Руденко зазначив, що це істотно збільшить вартість перевезень в Україні. В окремих випадках мова йде про подорожчання майже на 50 %.

"У підсумку, в разі вступу в силу всіх вище озвучених рішень, вартість перевезення для різних тарифних класів буде на 10-49 % вище, ніж була до дерегуляції (на прикладі, доставки вантажу на відстань в 500 км). Найбільше зростання станеться для вантажів першого тарифного класу", - впевнений експерт.

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Різко проти ініціативи "Укрзалізниці" виступила Американська торговельна палата. На думку бізнес-асоціації, тарифи повинні бути економічно зумовленими і встановлюватися під контролем державного регулятора - Національної комісії з питань транспорту (НКРТ).

Підтримали позицію торгової палати і в Федерації роботодавців України. За розрахунками організації, введення "Тдод" в кількості лише 1 доби збільшує вартість використання вагонів УЗ орієнтовно на 1,2 млрд на рік. З 28 липня для розрахунку плати за перевезення у вагонах "Укрзалізниці" коефіцієнт "Тдод" застосовується як для вантажного, так і для порожнього рейсу, а це збільшило витрати вантажоперевізників ще приблизно на 1,2 млрд грн на рік.

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Проблеми з УЗ визнає і міністр інфраструктури Володимир Омелян. У бесіді з OBOZREVATEL він підкреслив, що компанія-монополіст працює як типова африканська країна.

"Без оздоровлення компанії - це дорога в нікуди. Насправді це підхід типової африканської країни - в поганому сенсі. Коли люди готові платити в 2-3 рази більше, тому що альтернативи у них немає. Цим шляхом іде УЗ, постійно підвищуючи тарифи і не модернізуючи компанію", - вважає Омелян

Стрибок цін

На думку економіста Ярослава Жаліла, питання зміни тарифів "Укрзалізниці" є системним і безпосередньо може вплинути на зростання цін у країні. Саме тому потрібно підходити до таких рішень обережно, з урахуванням як внутрішнього ринку, так і зовнішніх інвестицій.

Телеграф

"Сьогодні не існує механізму контролю таких квазі-монополій як "Укрзалізниця", навіть якщо вони є державними компаніями. Це не залежить від призначення менеджерів, все залежить від процедури, яка і визначає, де є межа зловживання. Крім того, питання зміни тарифів мають дуже системний вплив. Вони впливають на інфляцію - оптові та роздрібні ціни можуть рости. Йде вплив і на зовнішні ринки, адже експортери користуються цими послугами, звідси і приплив валюти. Вони впливають на інвестиційний клімат у країні", - розповів OBOZREVATEL Жаліло.

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У нинішній ситуації, на думку економіста, "Укрзалізниці" потрібно створити прозорий механізм ухвалення рішень.

"Весь комплекс речей свідчить, що не можна вирішувати проблеми УЗ на комерційній основі, тут потрібен системний підхід. Я б сказав, що повинен бути прозорий механізм залучення інвестиційних коштів. Друге, необхідно мати державні програми вкладення бюджетного ресурсу, а може, і зовнішні інвестиції для вирішення питання з безпекою й якістю перевезень", - підсумував Жаліло.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
"Укрзалізниця"
Особа
Ярослав Жаліло
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
тоесть повышение десятикратное комуналки .многократное на общественном транспорте ,украинцу идет токмо пользительно.?
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