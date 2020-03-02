В Україні з 1 березня розпочався перший етап підвищення цін на квитки "Укрзалізниці". До кінця 2020 року вони стануть дорожчими на 22%.

Про це зазначено у плані розвитку компанії на рік. УЗ уже почала підвищувати ціни.

Збільшувати тарифи планують поетапно – по 2% щомісяця з 1 березня до 31 грудня у всіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів "Інтерсіті+".

Як відомо, причиною зростання тарифів на пасажирські перевезення є необхідність збільшення доходів державної залізничної компанії. Загалом дохід "Укрзалізниці" планують збільшити на 13% 2020 року, зокрема дохід від пасажирських перевезень – на 8%.

Квитки на поїзд

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 лютого "Укрзалізниця" спростила життя пасажирів – для восьми поїздів там скасували бланки замовлень. Щоправда, поки в рамках експерименту терміном на місяць.

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