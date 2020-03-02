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2 березня • оновлено в 11:24
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"Укрзалізниця" підніме ціни на квитки на 22%

2.3т
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В Україні з 1 березня розпочався перший етап підвищення цін на квитки "Укрзалізниці". До кінця 2020 року вони стануть дорожчими на 22%.

Про це зазначено у плані розвитку компанії на рік. УЗ уже почала підвищувати ціни.

Збільшувати тарифи планують поетапно – по 2% щомісяця з 1 березня до 31 грудня у всіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів "Інтерсіті+".

Як відомо, причиною зростання тарифів на пасажирські перевезення є необхідність збільшення доходів державної залізничної компанії. Загалом дохід "Укрзалізниці" планують збільшити на 13% 2020 року, зокрема дохід від пасажирських перевезень – на 8%.

Квитки на поїзд

Квитки на поїзд

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 лютого "Укрзалізниця" спростила життя пасажирів – для восьми поїздів там скасували бланки замовлень. Щоправда, поки в рамках експерименту терміном на місяць.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця квитки на поїзд
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Блин, Укрзализныци доход надо увеличивать. А воровать меньше не пробовали? Или запредельные зарплаты уменьшить, например.
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0
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А по какой причине подорожание то?
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фил филька
фил филька
И снова проходил мимо, отчет мвф почитай)
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фил филька
фил филька
22% мало - есть риск нападения путена. давай 122% тогда точно эуропецами станете. средневековыми правда но то таке)
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