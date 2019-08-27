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"Укрзалізниця" намагається ігнорувати зауваження бізнесу до Договору приєднання – ЄБА

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"Укрзалізниця" не врахувала пропозиції та зауваження бізнесу щодо Договору приєднання про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом і планує встановити жорсткі часові рамки на користування вагонами і штрафи за їх порушення.

Про це після зустрічі представників основних компаній-вантажовідправників та "Укрзалізниці" повідомила координатор логістичного комітету Європейської бізнес-асоціації Ярина Скороход. На її думку, вже незабаром нав’язані монополістом бізнесу умови співпраці можуть бути затверджені.

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"Сама форма Договору приєднання для бізнесу є не зовсім прийнятною. Тому що в такому разі вони мають погодитися з тією формою, яку пропонує УЗ. Зауважень є дуже багато: і щодо операційної роботи, і щодо збереженості вантажу, збереженості рухомого складу, а також щодо певних операційних моментів, які у кожного підприємства різняться. Це головне зауваження. У кожного підприємства є своє конкретне бачення щодо того, в якій редакції має бути узгоджений цей договір. І тому саме така форма Договору приєднання бізнес не влаштовує", - зазначила Скороход.

Особливе занепокоєння, за словами координатора ЄБА, у бізнесу викликають наміри УЗ провести чергове приховане збільшення тарифів на перевезення – у вигляді штрафів за користування вагонами.

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"УЗ обіцяла поступово зменшувати час, з якого буде нараховуватися плата, тобто штрафи. Але зрештою вони таки прийдуть до певної єдиної часової рамки. За підрахунками бізнесу, затрати вантажовідправників внаслідок цього можуть зрости більш ніж на 3 млрд на рік. Що, звичайно, для бізнесу не є плюсом. Бо вони рахують свої гроші, закладають це у фінансові плани. І ці гроші бізнес міг перенаправити на певні операційні покращення, на збільшення швидкості роботи – на те, до чого, власне, і закликає УЗ. А не просто платити штрафи за те, що вони технологічно насправді не зможуть вивантажувати вантажі в такі стислі строки", - переконана Скороход.

За її словами представники бізнесу зібрали всі свої зауваження і щодо редакції договору, і щодо плати за вагони у єдиний документ. Однак невідомо, чи будуть ці зауваження враховані, адже більше зустрічей з бізнесом щодо цього питання в УЗ не планують.

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"Пропозиція номер 1 – повернутися до практики, коли клієнти могли обговорювати свої зауваження з УЗ. Оскільки компанія має монопольне становище у дуже багатьох сегментах, вона має враховувати напряму інтереси компаній – їх клієнтів, які ведуть з ними операційну роботу. Ми сподіваємось на відповідь УЗ на наш консолідований документ з зауваженнями, що хоча б частково ці зауваження будуть включені у фінальний документ. Бо все свідчить про те, що вже наступного тижня це питання буде винесене на правління УЗ. І, швидше за все, це рішення буде ухвалене", - зазначила Скороход.

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Тема
"Укрзалізниця"
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця бізнес-спільноти
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