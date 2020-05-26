Втрати "Укрзалізниці" через карантин за підсумками першого кварталу склали 7 мільярдів гривень, за підсумками 2020 року вони можуть скласти близько 16 мільярдів гривень. У цій ситуації підвищення вартості залізничних квитків – найпростіший шлях компенсації втрат.

Про це в ефірі ObozTV сказав народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

"Це для неї самий просто спосіб – підняти вартість, але для наших пасажирів, я думаю, вартість і так висока. Пасажирські перевезення завжди збиткові, і навіть в європейських країнах держава завжди компенсує витрати", – заявив він.

У цьому контексті нардеп повідомив про те, що в Комітеті розглядаються інші варіанти допомоги "Укрзалізниці". Зокрема, допускається варіант зниження розміру рентної плати або її тимчасового скасування.

"Укрзалізниця" може підняти ціни на квитки – нардеп

"Щорічно" Укрзалізниця "оплачує ренту землі. Можливо, їм слід або знизити рентну плату, або скасувати її, наприклад, на рік. Інакше в "Укрзалізниці" не залишається коштів на модернізацію рухомого складу, вагонів, на індексацію заробітних плат працівникам тощо", – сказав політик.

На його думку, це дозволить, з одного боку, не підвищувати вартість проїзду на залізниці, а з іншого, оновити зношені потяги, відсоток яких складає 93% від загального обсягу рухомого складу.

Як писав OBOZREVATEL, найближчим часом "Укрзалізниця" повідомить про дату, коли почне продаж залізничних квитків по Україні. "Зараз питання узгоджується з обласними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вже найближчим часом УЗ повідомить про старт продажів", – сказали в міністерстві інфраструктури України.

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