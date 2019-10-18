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18 жовтня • оновлено в 14:49
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"Укрпошта" підніме ціни на відправку листів і посилок: озвучені нові тарифи

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"Укрпошта" з 1 січня 2020 року підвищить вартість універсальних послуг із пересилання простої письмової кореспонденції та простих бандеролей на 12,5% для непріоритетних відправлень.

Водночас тариф для пріоритетних посилок зросте на 10%. Відповідне рішення було ухвалене Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, свідчить сайт регулятора.

У такий спосіб вартість послуг із пересилання простої письмової кореспонденції збільшиться з 8 до 9 грн (непріоритетні) і з 10 до 11 грн (пріоритетні).

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Пересилання кореспонденції вагою від 1 до 2 кг подорожчає з 32 до 36 грн (непріоритетні) і з 40 до 44 грн (пріоритетні).

Вартість послуг із пересилання простих бандеролей вагою до 250 г підніметься з 12 до 13,50 грн (непріоритетні) і з 15 до 16,50 грн (пріоритетні); вагою 2-3 кг – з 40 до 45 грн (непріоритетні) і з 50 до 55 грн (пріоритетні).

Граничні тарифи на послугу з пересилання рекомендованих відправлень виростуть на 14,2% – з 7 до 8 грн.

"Укрпошта" з 1 січня 2020 року підвищить вартість послуг із пересилання письмової кореспонденції та бандеролей

"Укрпошта" з 1 січня 2020 року підвищить вартість послуг із пересилання письмової кореспонденції та бандеролей

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрпошта" з 1 січня 2019 року підвищила вартість універсальних послуг з пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг на 14,3% для непріоритетних відправлень і на 11,1% – для пріоритетних.

Водночас вартість лінійок тарифів із пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та "SmartBox" також зросла.

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Місце
Україна
Тег
Укрпошта
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