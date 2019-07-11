Припинить доставку? Навколо "Укрпошти" розгорівся новий скандал

"Укрпошта" припинить доставку пенсій з 1 січня 2020 року, якщо не буде виконана умова надання економічно обґрунтованого або ринкового тарифу з боку уряду та Пенсійного фонду.

"Ми доклали багато зусиль, щоб отримати шанс на зміни, і більше не хочемо його втрачати, стаючи заручниками політики і порожніх обіцянок, ставлячи під загрозу майбутнє другого за розміром роботодавця України", – йдеться у відкритому листі генерального директора поштового оператора Ігоря Смілянського до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра соціальної політики Андрія Реви, віцепрем'єр-міністра Павла Розенка і голови правління Пенсійного фонду Євгена Капінуса, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тому я заздалегідь попереджаю вас, Мінсоцполітики та Пенсійний фонд, що з 1 січня 2020 року "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за нинішнім збитковим тарифом", – зазначив Смілянський.

За його словами, уряд має час до 1 вересня для вибору одного з двох шляхів вирішення питання перегляду тарифу з доставки пенсій.

"Перший – ухвалити новий тариф на доставку пенсій, який був затверджений Міністерством інфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі ще у листопаді 2017 року. Але він торпедується Міністерством соціальної політики. Другий шлях – винести послугу з доставки пенсій на відкритий тендер, щоб ринок визначив її вартість", – повідомив Смілянський.

Керівник "Укрпошти" зазначив, що протягом трьох останніх років компанія активно оновлювала свої активи і досягла домовленостей із міжнародними та приватними фінансовими інститутами, які готові інвестувати у розвиток компанії.

Однак, за його словами, інвестиції неможливі без перегляду тарифу на доставку пенсії, який залишається незмінним із 2004 року, незважаючи на зростання заробітних плат, ціни палива та інших його складових.

"Це має бути на ринкових умовах, визначених на відкритому тендері, а не з регульованим тарифом або виписаною під один банк постановою, як це було з переселенцями Донбасу. Не можна порушувати права людини, змушуючи, особливо літніх людей або людей з обмеженими можливостями, отримувати виплати лише в одній банківській установі, до якої ще треба їхати 30-50 км", – додав Смілянський.

Він нагадав, що рік тому після гучних заяв про закриття відділень і звільнення листонош, а також після особистого втручання п'ятого президента Петра Порошенка "Укрпошта" отримала від Пенсійного фонду 500 млн гривень на покриття збитковості тарифу. Однак ці гроші покрили витрати лише на півроку.

"Ми б хотіли уникнути ультиматумів у кінці року, тому озвучуємо проблему завчасно, щоб Кабмін мав час на затвердження тарифу, аби всі сторони встигли підготуватися до відкритого тендеру", – резюмував Смілянський.

"Укрпошта" припинить доставку пенсій з 1 січня 2020 року, якщо не буде виконано умову надання ринкового тарифу

Нагадаємо, що раніше генеральний директор "Укрпошти" заявив, що з 1 січня 2019 року компанія більше не доставлятиме пенсії, оскільки це економічно невигідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не допустить припинення доставки пенсій, а також запропонував звільнитися менеджменту українського державного оператора поштового зв'язку.

У результаті Порошенко запропонував Кабінету міністрів виділити 500 млн гривень із державного бюджету, щоб забезпечити "Укрпошті" компенсацію витрат на доставку пенсій.

Також Порошенко попросив Смілянського переглянути розмір своєї зарплати у бік зменшення.

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