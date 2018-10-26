''Укрпошта'' більше не доставлятиме пенсії: під загрозою понад 5 млн осіб

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року компанія більше не доставлятиме пенсії, оскільки це є економічно невигідним.

Як заявив він у інтерв'ю "Урядовому кур'єру", зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 45% українських пенсіонерів. За його словами, компанія доставляє пенсії тим, хто за станом здоров'я не може прийти до поштового або банківського відділення, або живе у сільській місцевості, де їх зовсім немає, а є лише пошта.

"Укрпошта" змушена буде оптимізувати мережу в селах, вибудувану під доставку пенсій. З 1 січня 2019 року не доставлятиме пенсії, закриємо 5-7 тисяч стаціонарних відділень, звільнимо частину адміністративного і виробничого персоналу", — заявив він.

Смілянський наголосив, що працювати в селах економічно невигідно. Таким чином кожне з відділень "Укрпошти" щомісяця зазнає збитків майже у 3 тис. гривень, зокрема через те, що доставка пенсій провадиться за тарифами, які нижчі за собівартість.

"Ми надаємо послугу за тарифами 14-річної давнини. Актуалізація пенсійного тарифу не закладена і до проекту держбюджету на 2019 рік. Пенсійний фонд не зробив цього навіть після зустрічі з президентом Петром Порошенком, де було наголошено на необхідності збереження унікальної мережі "Укрпошти". Так що більше звернень не буде", — заявив Смілянський.

Ігор Смілянський

Компанія вже підготувала антикризовий план, який має намір ввести з 1 листопада в тому випадку, якщо новий тариф не буде прийнятий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році вперше проведуть індексацію пенсій за новими правилами. Вона зачепить 10 млн осіб. Як і під час торішнього "осучаснення", чиновники перерахують всі виплати за формулою. І якщо в минулому році показник заробітної плати просто прирівнювали до актуального, цього разу його підвищать за новими правилами.