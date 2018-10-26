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''Укрпошта'' більше не доставлятиме пенсії: під загрозою понад 5 млн осіб

8.4тЧитати матеріал російською

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року компанія більше не доставлятиме пенсії, оскільки це є економічно невигідним.

Як заявив він у інтерв'ю "Урядовому кур'єру", зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 45% українських пенсіонерів. За його словами, компанія доставляє пенсії тим, хто за станом здоров'я не може прийти до поштового або банківського відділення, або живе у сільській місцевості, де їх зовсім немає, а є лише пошта.

"Укрпошта" змушена буде оптимізувати мережу в селах, вибудувану під доставку пенсій. З 1 січня 2019 року не доставлятиме пенсії, закриємо 5-7 тисяч стаціонарних відділень, звільнимо частину адміністративного і виробничого персоналу", — заявив він.

Смілянський наголосив, що працювати в селах економічно невигідно. Таким чином кожне з відділень "Укрпошти" щомісяця зазнає збитків майже у 3 тис. гривень, зокрема через те, що доставка пенсій провадиться за тарифами, які нижчі за собівартість.

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"Ми надаємо послугу за тарифами 14-річної давнини. Актуалізація пенсійного тарифу не закладена і до проекту держбюджету на 2019 рік. Пенсійний фонд не зробив цього навіть після зустрічі з президентом Петром Порошенком, де було наголошено на необхідності збереження унікальної мережі "Укрпошти". Так що більше звернень не буде", — заявив Смілянський.

''Укрпошта'' більше не доставлятиме пенсії: під загрозою понад 5 млн осіб

Ігор Смілянський

Компанія вже підготувала антикризовий план, який має намір ввести з 1 листопада в тому випадку, якщо новий тариф не буде прийнятий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році вперше проведуть індексацію пенсій за новими правилами. Вона зачепить 10 млн осіб. Як і під час торішнього "осучаснення", чиновники перерахують всі виплати за формулою. І якщо в минулому році показник заробітної плати просто прирівнювали до актуального, цього разу його підвищать за новими правилами.

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Об'єкти
пенсіїУкрпошта
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Volodin Dima
Volodin Dima
Не боись, Смелянский просто припугнул власть, чтобы те бюджет на оплату услуг выделили. Смелянского поставили вытащить Укрпочты из задницы. У него несколько высших американских образований. Посмотрите интервью с ним на канале Большая Рыба. Он там много зрады рассказывает. Что делает и как все с советским мышлением этому сопротивляются
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Мир Миру
Мир Миру
Ничем не обосновано закрытие отделений. Население лишится привычных услуг, а сотрудники - работы.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Учредителем и единственным акционером компании является Министерство инфраструктуры страны.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Да. не зря бабульки на майдан скакунам пирожки носили! Вот теперь пусть и благодарят Святой Майдан!
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