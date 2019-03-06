"Укроборонпром" пройде масштабний міжнародний аудит: усі подробиці

Україна ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту державного концерну "Укроборонпром", зокрема комплексну ревізію всіх укладених контрактів.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки й оборони в середу.

"Згідно із законом "Про національну безпеку", ми ініціюємо комплексний міжнародний аудит концерну "Укроборонпром", комплексну ревізію всіх контрактів. І тут я проситиму допомоги уряду, і перевірка має бути абсолютно прозора, яка забезпечує цілковиту довіру, зокрема і з боку українського суспільства", — сказав президент.

Також український лідер запропонував ввести до складу наглядової ради "Укроборонпрому" представників країн-членів НАТО.

Засідання РНБО Прес-служба президента

"Необхідно негайно вирішити питання про розширення складу наглядової ради концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО", — зазначив він.

Президент наголосив, що з урахуванням подальшої інтеграції України до НАТО їй нема чого приховувати від країн-партнерів. "І це прискорить досягнення підприємством "Укроборонпром" стандартів, необхідних для нашого вступу до Північноатлантичного альянсу", — сказав Порошенко.

Укроборонпром Укроборонпром

Генеральний прокурор України Юрій Луценко пропонує, щоб порядок постачання деталей для підприємств ДК "Укроборонпром" з Росії був чітко обумовлений РНБО.

"Моя пропозиція зводиться до такого: підприємства, які постачають необхідні деталі, вузли, агрегати з країни-агресора не повинні вимірюватися тисячами, їхній порядок має бути чітко виписаний у закритому рішенні РНБО, їхня кількість має бути обмежена, а ще краще, якби вони звелися до філії одного з державних підприємств", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші" звинуватили чиновників оборонної сфери України в організації незаконних поставок контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.

Президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого у корупційній схемі Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО.

НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом використання для українських БТР і ББМ сталі невідомого походження, яка не відповідає стандартам і не може іменуватися бронею.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!