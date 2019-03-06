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"Укроборонпром" пройде масштабний міжнародний аудит: усі подробиці

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Україна ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту державного концерну "Укроборонпром", зокрема комплексну ревізію всіх укладених контрактів.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки й оборони в середу.

"Згідно із законом "Про національну безпеку", ми ініціюємо комплексний міжнародний аудит концерну "Укроборонпром", комплексну ревізію всіх контрактів. І тут я проситиму допомоги уряду, і перевірка має бути абсолютно прозора, яка забезпечує цілковиту довіру, зокрема і з боку українського суспільства", — сказав президент.

Також український лідер запропонував ввести до складу наглядової ради "Укроборонпрому" представників країн-членів НАТО.

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Засідання РНБО

Засідання РНБО

Прес-служба президента

"Необхідно негайно вирішити питання про розширення складу наглядової ради концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО", — зазначив він.

Президент наголосив, що з урахуванням подальшої інтеграції України до НАТО їй нема чого приховувати від країн-партнерів. "І це прискорить досягнення підприємством "Укроборонпром" стандартів, необхідних для нашого вступу до Північноатлантичного альянсу", — сказав Порошенко.

Укроборонпром

Укроборонпром

Укроборонпром

Генеральний прокурор України Юрій Луценко пропонує, щоб порядок постачання деталей для підприємств ДК "Укроборонпром" з Росії був чітко обумовлений РНБО.

"Моя пропозиція зводиться до такого: підприємства, які постачають необхідні деталі, вузли, агрегати з країни-агресора не повинні вимірюватися тисячами, їхній порядок має бути чітко виписаний у закритому рішенні РНБО, їхня кількість має бути обмежена, а ще краще, якби вони звелися до філії одного з державних підприємств", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого у корупційній схемі Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО.

  • НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом використання для українських БТР і ББМ сталі невідомого походження, яка не відповідає стандартам і не може іменуватися бронею.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Простите, как это называется? Г-н Президент говорит что у меня в стране всё так плохо, что когда говорят, что у нас всё хорошо то я не верю... Очень напоминает историю Киевской Руси - и призавём на княженье варягов... Теперь понятно почему не возродилась Киевская Русь, а спустя много веков появилаль Украина. Даже после того как по ней прошёл и завоевал Мамай, не он смог выжечь инфантильность, страсть к воровству и халяве. У новгородцев всего этого в помине не было... Была упёртость к делу и немного хитринки. Ну и стойкость...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
никакого аудита не нужно! новый президент и новый генпрокурор и глава сбу все выявят и посадят виновных с конфискацией! опг порошенко нам зону
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
"Необхідно негайно вирішити питання про розширення складу наглядової ради концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО" - тобто усі існуючі члени сліпі, глухі, і по ним в'язниця плаче? :-) Наглядачі хрінові...
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