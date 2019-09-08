"Укроборонпром" потрапить "під крило" Міноборони: Данилюк розкрив деталі

Основним акціонером державного концерну "Укроборонпром" швидше за все стане Міністерство оборони.

Про це заявив секретар Ради з національної безпеки і оборони Олександр Данилюк в інтерв'ю "Радіо свобода", який підкреслив, що це рішення "затвердили".

"Зараз акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств повинно бути акціонером. Міністерство оборони – це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв'язок з президентом", - заявив чиновник.

За словами Данилюка, підприємство чекає серйозна оптимізація.

"Сама правильна модель – перетворити це в холдинг, де чітко продумана система управління: є наглядова рада, чіткі процедури – як призначається керівництво, як оцінюється його робота, аудит, закупівлі. Тобто все це повинно бути, як в нормальному бізнесі, побудоване за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити", - заявив він.

Також Данилюк розповів про наради з керівництвом "Укроборонпрому".

"Часто спілкуємося і з новим керівником "Укроборонпрому", промовляємо питання: де хто повинен бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування "Укроборонпрому"", - заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що працівник підприємства "Укроборонпром" передавав секретні дані в Росію.

До того стало відомо, що в Раді хочуть ліквідувати "Укроборонпром".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!