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9 вересня • оновлено в 11:11
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"Укроборонпром" потрапить "під крило" Міноборони: Данилюк розкрив деталі

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Основним акціонером державного концерну "Укроборонпром" швидше за все стане Міністерство оборони.

Про це заявив секретар Ради з національної безпеки і оборони Олександр Данилюк в інтерв'ю "Радіо свобода", який підкреслив, що це рішення "затвердили".

"Укроборонпром" потрапить "під крило" Міноборони: Данилюк розкрив деталі

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"Укроборонпром" реформировать нельзя разогнать – где поставим запятую?

"Зараз акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств повинно бути акціонером. Міністерство оборони – це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв'язок з президентом", - заявив чиновник.

За словами Данилюка, підприємство чекає серйозна оптимізація.

"Сама правильна модель – перетворити це в холдинг, де чітко продумана система управління: є наглядова рада, чіткі процедури – як призначається керівництво, як оцінюється його робота, аудит, закупівлі. Тобто все це повинно бути, як в нормальному бізнесі, побудоване за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити", - заявив він.

Також Данилюк розповів про наради з керівництвом "Укроборонпрому".

"Часто спілкуємося і з новим керівником "Укроборонпрому", промовляємо питання: де хто повинен бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування "Укроборонпрому"", - заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що працівник підприємства "Укроборонпром" передавав секретні дані в Росію.

До того стало відомо, що в Раді хочуть ліквідувати "Укроборонпром".

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Тема
Реформи Зеленського
Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скорей всего под сраку,тамможно глистов ковырять.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как в анекдоте поднялся высоко орёл вылазит из сра-ки глист укряоборонпром а не обосрешся .
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скорей всего под сра-ку ,там можно страх ковырять.
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