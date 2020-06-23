'Укрнафта' продала нафту Коломойському за рекордно низькою ціною: компанія відреагувала на скандал

Компанія "Укрнафта" 17 червня продала 260 тис. т нафти за ціною 18 $/барель бізнесменові Ігорю Коломойському. На такому обсязі компанія втратила 1,3 млрд грн, оскільки в усьому світі вартість нафти вже перевищила $40.

Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

"А хто придбав? Ігор Коломойський – одноосібний покупець. Хоча, зрештою, він і продавець, оскільки контролює "Укрнафту" з 2003 року. Хто програв? Держава в особі НАК "Нафтогаз України", власник 50% акцій "Укрнафти". Стоїть весь цей час осторонь і спостерігає", – написав експерт.

Він також уточнив, що компанія, незважаючи на дотримання процедури, мала скасувати тендер і дочекатися стабілізації цін на рику.

"Найімовірніше, "Укрнафта" почне ліпити щось про закон і проходження процедури, але незалежний менеджмент, який працює в інтересах усіх акціонерів, мав скасувати продаж і дочекатися ринкових цін. Так робить "Приват" – зриває аукціони, коли йому це невигідно. Ось і в травні зірвав два аукціони, тому що розрахункова вартість була 35-40 $/барель. Та оскільки правління "Укрнафти" заточене під недержавного акціонера, маємо такий результат", – підсумував Куюн.

Він зазначив, що збиток "Укрнафти" від операційної діяльності в першому кварталі цього року становив 1,15 млрд грн, але, незважаючи на це, менеджмент віддає нафту за безцінь. За його словами, компанія також не виплачує дивідендів за 2018 рік.

"Хлопці в НАКу, прокиньтеся! По-хорошому тут не вдасться. Єдині, хто зміг осідлати Беню, були регіонали. Від них в "Укрнафті" сиділа спеціальна людина, цілий нардеп, який усе контролював. Правда, держчастка текла не в держбюджет, а в інші кишені, але ми зараз про підходи й менеджмент. Це абсолютно тупий грабіж держави, чекаємо вашої реакції. P.S. Десь тихо перехрестився Юрій Вітренко", – написав Куюн.

Тендер на нафту "Укрнафти" розкритикували (Facebook Сергія Куюна)

Тендер на нафту "Укрнафти" розкритикували (Facebook Сергія Куюна)

Позиція "Укрнафти"

У ПАТ "Укрнафта" назвали інформацію про реалізацію нафти на аукціоні № 259 від 17 червня 2020 року недостовірною та маніпулятивною.

"Відповідно до встановлених законодавством обмежень, ПАТ "Укрнафта" зобов'язана щомісячно продавати нафту й конденсат власного видобування на біржових аукціонах. Водночас компанія не має стосунку до формування стартових цін. Зате стартові ціни визначає виключно державний аукціонний комітет, що складається з представників Міненерго і, донедавна, Мінекономрозвитку. Аукціонний комітет також вказує конкретну дату проведення аукціонів. Дата проведення аукціону 17.06.2020 була заздалегідь встановлена річним графіком на 2020 рік, затвердженим аукціонним комітетом", – сказано в заяві.

Як пояснили в компанії, стартові ціни визначаються аукціонним комітетом на підставі митної вартості нафти сорту "Юралс" або "Айзері", що надійшла на митну територію України в обсязі не менш як 50 тис. тонн за 15 днів до дати реєстрації заявок на проведення аукціону. У разі ненадходження імпортної нафти, стартові ціни формуються на основі вартості нафти сорту "Юралс" в Європі – котирування UralsMediterranean і UralsRotterdam – за 15 днів до дати реєстрації заявок на проведення аукціону.

Зазначається, що представники ПАТ "Укрнафта" ніколи не залучаються до визначення рівня стартових цін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрнафта" підписала мирові угоди з 5 компаніями з орбіти групи "Приват", яким вона у 2015 році безоплатно передала близько мільйона тонн сирої нафти на суму 7,6 млрд грн.

В кінці квітня 2020 року компанія "Укрнафта" отримала 774 млн грн в рахунок погашення боргів від компаній, які входять в орбіту групи "Приват".