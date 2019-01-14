Україну наповнили фальшиві гроші: як не стати жертвою шахраїв

Україну наповнили фальшиві гроші — підробки вилучали навіть з банкоматів і кас. Сучасні фальшивомонетники навчилися обдурювати термінали і детектори валют, які використовують у супермаркетах.

Щоб не купити фальшивку, необхідно перевіряти купюри. Захисні елементи можна розглянути "на око", а повторити їх можуть не всі фальшивомонетники, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Зокрема на банкнотах номіналом 100 і 500 гривень є "віконна" захисна стрічка — вона має відповідний колір (на банкноті номіналом 100 гривень — темно-сірий, номіналом 500 гривень — коричневий) і яскраво виражений кінематичний ефект. Стрічка містить зображення номіналу банкноти і графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

Також експерти рекомендують купувати валюту в банках. У фінустанов є більше можливостей виявити несправжні гроші. При покупці або знятті валютного депозиту кожну купюру варто уважно розглянути відразу на місці. Якщо є сумніви — можна вимагати відправити купюру на експертизу або замінити її на іншу.

Перш ніж купувати долари в пункті обміну, варто перевірити наявність ліцензії від Національного банку. В Україні, лише за офіційною інформацією НБУ, виявили понад 200 нелегальних обмінників. Їхній перелік можна побачити на сайті регулятора.

Також при купівлі валюти вам зобов'язані видати чек. Якщо ніякого документа, що підтверджує покупку, вам не дають, найкраще відмовитися від такої операції.

НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати. Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!