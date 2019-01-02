Україну чекає прорив в торгівлі з ЄС: Порошенко розповів про новий документ

Україна з 1 січня 2019 роки отримає потужний імпульс в торгівлі з ЄС завдяки початку застосування Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморських преференційних правил визначення походження.

Про це на своїй сторінці в соцмережі заявив президент Петро Порошенко. "З 1 січня цього року ЗВТ (Зона вільної торгівлі – ред.) З ЄС отримує новий потужний імпульс через початок застосування Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморських преференційних правил визначення походження", – заявив глава держави.

Конвенція – інструмент, який встановлює ідентичні правила походження товарів, що застосовуються в рамках угод про вільну торгівлю між її сторонами.

ЗВТ з ЄС

Новини Україна вирішила підписати угоду про ЗВТ з однією із країн Європи

Зараз учасниками Конвенції є 25 сторін, а саме: ЄС, країни ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), Албанія, Алжир, Боснія і Герцеговина, Грузія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Косово, Македонія, Марокко, Молдова, Палестина, Сербія, Сирія, Туніс, Туреччина, Україна, Фарерські острови і Чорногорія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня 2017 року Україна ратифікувала Угоду про ЗВТ з Канадою, яке буде діяти протягом семи років і дозволить українському бізнесу непогано заробити.