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Українцям значно підвищили пенсії: хто і скільки отримає

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В Україні з 1 січня 2019-го значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Пенсії військових прив'язані до зарплат. Якщо більшості українців виплати рахують за формулою, то у військовослужбовців діє норма – пенсія в розмірі не менше 50% зарплати. З огляду на те, що зарплати ростуть, пенсії з кожним роком застарівають.

У 2019-му виплати підвищать приблизно на 25% від майбутньої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Якщо в 2018 році це 1489 грн, а з 1 січня 2019 го – 1669 грн. Тобто майже на 180 грн більше.

Пенсія в Україні

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"Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати", – йдеться в 28-й статті закону.

Довідка:

  • 40% пенсіонерів в 2017-му перебували за межею бідності;

  • 2,5 тис. грн – середня пенсія в Україні;

  • 1497 грн – мінімальна пенсія.

Нагадаємо, згідно з бюджетом, кожен українець в 2019-му податками віддасть на фінансування дефіциту Пенсійного фонду майже 4 тис. грн. У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Решта буде працювати до 63 і 65 років.

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
Пенсійний фондпенсії військовимпенсії
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Скакун Виктор
Скакун Виктор
Не ту страну назвали гандурасом
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Слава Майдану
Слава Майдану
Скакун Виктор, эй эй, Гондурас так то лучше живет.
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Соловьева Евгения
Соловьева Евгения
А что евро-тарифы за коммуналку помещаются в повышенные пенсии? ))
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Слава Майдану
Слава Майдану
Rutkiewicz Eugeniusz, вообще на предприятиях получали минималку остальное в конвертах и теперь обычные люди в заднице, а укрожопые говорят что так им и надо.
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Rutkiewicz Eugeniusz
Rutkiewicz Eugeniusz
Соловьева Евгения, самое главное, что они помещаются в головах и совести украинских властей. И, пусть побольше и почаще поднимают пенсии и зарплаты военным которые и так по сравнению с минималкой да и средними зарплатами имеют " космос" и по зарплатам и по пенсиям и все возможные льготы включая 75% льгот за всю комуналку. Врачи инженеры преподаватели которые учились всю жизнь и дальше продолжают совершенствоваться получают мизер, а парубок моторный который пошел вУенным по контракту с извините за прямоту и правду ( правда всегда в глаза колет ) с одной извилиной получает десятки тысяч.
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Запануютъ теперича свинопасы
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bel serg
bel serg
Хoзяин Хохлoв, ну тебя Абали и будем Абать лапотный.
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