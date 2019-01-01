Українцям значно підвищили пенсії: хто і скільки отримає

В Україні з 1 січня 2019-го значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Пенсії військових прив'язані до зарплат. Якщо більшості українців виплати рахують за формулою, то у військовослужбовців діє норма – пенсія в розмірі не менше 50% зарплати. З огляду на те, що зарплати ростуть, пенсії з кожним роком застарівають.

У 2019-му виплати підвищать приблизно на 25% від майбутньої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Якщо в 2018 році це 1489 грн, а з 1 січня 2019 го – 1669 грн. Тобто майже на 180 грн більше.

Пенсія в Україні

"Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати", – йдеться в 28-й статті закону.

Довідка:

40% пенсіонерів в 2017-му перебували за межею бідності;

2,5 тис. грн – середня пенсія в Україні;

1497 грн – мінімальна пенсія.

Нагадаємо, згідно з бюджетом, кожен українець в 2019-му податками віддасть на фінансування дефіциту Пенсійного фонду майже 4 тис. грн. У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Решта буде працювати до 63 і 65 років.