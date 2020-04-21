Українцям збільшили допомогу з безробіття на час карантину

В Україні мінімальна допомога з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу на період карантину збільшилася з 650 грн до 1000 грн.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
Постанова набула чинності з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.
Допомога з безробіття
Мінімальний розмір допомоги з безробіття підвищено до 1000 гривень для:
тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації у службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи через негативні фактори (наприклад, прогул);
молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому і вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце;
внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.
Зазначається, що виплата буде перерахована автоматично для всіх, хто встав на облік у період карантину.
У період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання відповідної заяви до центрів зайнятості. Виплату допомоги з безробіття теж призначають із першого дня реєстрації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.
Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше у порівнянні з 2019 роком.
Українцям на карантині пропонують віддалену роботу із заробітною платою від 10 до 35 тисяч гривень.
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