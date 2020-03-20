Українцям заплатять по 1 тисячі через коронавірус: отримають не лише пенсіонери

Обіцяну президентом Володимиром Зеленським одноразову виплату в розмірі 1 тисячі гривень у зв'язку з карантином отримають не лише пенсіонери, але і люди з інвалідністю.

Про це в ефірі програми "Право на владу" в четвер, 19 березня, повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"З 1 квітня ми видамо одноразову допомогу – 1 тис. гривень. За рішенням уряду, пенсіонери, які мають пенсію менше 5 тис. грн, отримають одноразову доплату – 1 тис. грн. Таку доплату також отримають діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери, інваліди дитинства", – пояснила вона.

Українцям заплатять по 1 тисячі через коронавірус

Лазебна також запевнила: в разі, якщо у когось із пенсіонерів виникне заборгованість за комунальні послуги в період карантину, скасовувати їм субсидію і нараховувати пеню не будуть.

Лазебна сказала, хто отримає тисячу через карантин Скріншот із відео

"Якщо у них виникне заборгованість, у них ніхто не відніме субсидії. Це вже ухвалене рішення. Якщо виникне така заборгованість, не буде ні пені, ні штрафних санкцій. Я дуже прошу людей заспокоїтися і не ходити туди (в банки платити за комуналку), а убезпечити себе. Зараз не ходіть, не створюйте черги", – звернулася міністерка до українців.

У разі, якщо оплатити комунальні послуги вкрай необхідно, вона порадила звернутися за допомогою до соціальних працівників, попросити дітей або онуків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський пообіцяв, що пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч гривень, у квітні отримають додатково по ще одній тисячі, а індексація буде проведена в травні.

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