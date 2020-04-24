Українцям вже 13 днів не платять допомогу по безробіттю: в чому причина

Фонд соціального страхування України вже на 13 робочих днів затримує виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами. При цьому нарахування проводяться в повному обсязі.

Про це повідомила прес-служба ФССУ у четвер, 23 квітня.

Причини затримок у фонді пояснили перевищенням обсягу видатків у порівнянні з надходженнями. У березні на рахунок надійшло 2,1556 млрд грн частки єдиного соціального внеску (ЄСВ), а витрати склали 2,2555 млрд грн. За підсумками першого кварталу надійшло на 219,3 млн грн менше від плану.

Бюджет фонду – це ЄСВ, який щомісяця платять роботодавці. Від усієї суми зібраного внеску до фонду направляється 9,5727%. У міру надходжень гроші відразу виділяються на фінансування матеріального забезпечення та страхових допомог:

по тимчасовій непрацездатності (лікарняні);

постраждалим на виробництві;

по вагітності та пологах;

на поховання.

У держструктурі додали, що термін виплат також залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку. Громадянам рекомендують контролювати цей процес:

дізнатися на підприємстві або в робочому органі виконавчої дирекції Фонду соцстраху дату прийняття заяви-розрахунку, для цього необхідно назвати номер ідентифікаційного коду;

не втрачати зв'язок з роботодавцем, бухгалтером і комісією (уповноваженим) із соцстрахування підприємства;

стежити за виплатами відповідно до дати подачі заяви-розрахунку: в Telegram ФССУ оновлюється інформація про суми і дати.

У фонді звертають увагу, що спочатку перераховують кошти на рахунок роботодавця, який, у свою чергу, передає їх підлеглим. Це може зайняти деякий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

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