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Українцям виплатять підвищені пенсії: коли чекати збільшення

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Кабінет міністрів прийняв рішення підвищити до 2 тис. грн пенсії тим українцям, які наразі отримують менше зазначеної суми, але мають повний стаж.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, для жінок це 30 років, а для чоловіків – 35. Наприклад, якщо пропрацювати 30 років з мінімальною зарплатою, на даний момент українці молодше 65 років мають право на виплату в розмірі 1497 грн. Якщо ж є повний стаж і 65 років, згідно із законом пенсія повинна становити не менше 40% мінімальної зарплати – 1671 грн.

"І першим, і другим вже з 1 липня повинні будуть платити 2 тис. грн. Тобто якщо є повний стаж і пенсія нижче 2 тис., її автоматично підвищать до зазначеної суми. А якщо пенсія, наприклад, 2001 грн, її розмір не переглянуть. Всього підвищення, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, зачепить 2,5 млн осіб", - сказано в матеріалі.

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Відзначається, що на 67 грн підвищать виплати українцям з мінімальними пенсіями, і на 670 грн – з максимальними. Пенсіонери отримуватимуть як мінімум 1564 грн. Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо зараз, наприклад, жінка з 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати надбавку в розмірі 149,7 грн, то після першого липня – 156,4 грн.

Українцям виплатять підвищені пенсії: коли чекати збільшення

Українці з максимальними пенсіями отримають надбавку в розмірі 670 грн. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. Грн, то після – 15,6 тис. Грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді і т. Д.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсіїКабінет Міністрів України
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Офигеть....а как вы живёте??????? Ради этого вы прыгаете уже 29 лет???
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