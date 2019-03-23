Українцям роздадуть по 1205 грн: коли і кому

Пенсіонери в квітні отримають другу частину одноразової доплати до пенсії в розмірі 1205 грн.

Про це повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко, передає "Укрінформ".

За її словами, одноразова доплата до пенсії в сумі 2410,17 грн виплачується пенсіонерам, які отримують пенсії, призначені згідно із законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", мають повний страховий стаж (35 років чоловіки, 30 років – жінки, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, 25 років чоловіки, 20 років жінки) та у яких розмір пенсії не перевищує суми 1669,20 гривень, що становить 40% від мінімальної заробітної плати 4173 грн.

"Виплата абсолютно ніяк не вплине на дохід пенсіонерів, які отримують певні пільги, маючи відповідний статус. І вона не вплине на тих, хто отримує субсидії", — заявила Ковпашко.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні підвели підсумки перерахунку пенсій. В середньому підвищення склало 514 грн (з урахуванням разової виплати), при цьому 2,5 млн українців отримали надбавку від 1000 грн.

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