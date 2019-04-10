|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Українцям продовжують надсилати завищені платіжки за газ: у чому суть

505Читати матеріал російською

В Україні оператори газорозподільних мереж продовжують нараховувати споживачам обсяги газу по приведенню до стандартних умов.

Про це повідомив заступник глави департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз" Олексій Хабатюк в Facebook. За його словами, це відбувається всупереч рішенню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

"Облгази проігнорували рішення НКРЕКУ і продовжують нараховувати споживачам зайві обсяги газу. Вінницька, Волинська, Закарпатська, Запорізька, Чернігівська - це неповний перелік областей, з яких надходить чергова хвиля скарг споживачів", - написав Хабатюк.

За інформацією Хабатюка, в рахунках за березень не тільки не був зроблений перерахунок з жовтня 2018 року, як того вимагала НКРЕКУ, але і знову донараховано обсяги за березень.

Новини
Українцям повернуть гроші за газ: регулятор оштрафував облгаз

"НКРЕКУ зобов'язана провести чергову перевірку і підтвердити факт ігнорування облгазами рішень регулятора. Але Верховна Рада не може стояти осторонь, тому що, на жаль, у регулятора за законом про ринок газу і про самого регуляторя обмежені повноваження. Це питання енергобезпеки!" - додав Хабатюк.

Українцям продовжують надсилати завищені платіжки за газ: у чому суть
Українцям продовжують надсилати завищені платіжки за газ: у чому суть
Українцям продовжують надсилати завищені платіжки за газ: у чому суть
Українцям продовжують надсилати завищені платіжки за газ: у чому суть
Українцям продовжують надсилати завищені платіжки за газ: у чому суть

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня НКРЕКУ оштрафувала три облгазу на 850 тисяч гривень кожен і зобов'язала до 5 квітня повернути гроші тим українцям, які в результаті перерахунку змушені були заплатити за блакитне паливо більше.

29 березня були оштрафовані ще три облгази.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Теги
комунальні послугигаз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки