Українцям продовжують надсилати завищені платіжки за газ: у чому суть

В Україні оператори газорозподільних мереж продовжують нараховувати споживачам обсяги газу по приведенню до стандартних умов.

Про це повідомив заступник глави департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз" Олексій Хабатюк в Facebook. За його словами, це відбувається всупереч рішенню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

"Облгази проігнорували рішення НКРЕКУ і продовжують нараховувати споживачам зайві обсяги газу. Вінницька, Волинська, Закарпатська, Запорізька, Чернігівська - це неповний перелік областей, з яких надходить чергова хвиля скарг споживачів", - написав Хабатюк.

За інформацією Хабатюка, в рахунках за березень не тільки не був зроблений перерахунок з жовтня 2018 року, як того вимагала НКРЕКУ, але і знову донараховано обсяги за березень.

"НКРЕКУ зобов'язана провести чергову перевірку і підтвердити факт ігнорування облгазами рішень регулятора. Але Верховна Рада не може стояти осторонь, тому що, на жаль, у регулятора за законом про ринок газу і про самого регуляторя обмежені повноваження. Це питання енергобезпеки!" - додав Хабатюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня НКРЕКУ оштрафувала три облгазу на 850 тисяч гривень кожен і зобов'язала до 5 квітня повернути гроші тим українцям, які в результаті перерахунку змушені були заплатити за блакитне паливо більше.

29 березня були оштрафовані ще три облгази.

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