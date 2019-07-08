Українцям дозволили гнучкий графік роботи: що зміниться

Міністерство соціальної політики запропонувало ввести в Трудовий кодекс України поняття "гнучкий режим робочого часу".

Це форма організації праці, якою допускається встановлення окремого режиму роботи. За умови дотримання встановленої денної, тижневої або на певний період зайнятості (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Передбачається, що відповідні правила будуть встановлюватися при обопільній згоді як співробітника, так і роботодавця.

У гнучкого режиму є кілька компонентів:

фіксований час – протягом якого працівник обов'язково повинен бути присутнім на робочому місці і виконувати свої посадові обов'язки;

змінний час – протягом якого працівник на свій розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;

час перерви для відпочинку та харчування.

Окремі преференції за гнучким робочим графіком і дистанційною роботою отримають українці:

з інвалідністю (1 група);

з дитиною з інвалідністю;

з дитиною молодше 14 років.

Істотні зміни в Трудовому кодексі можуть відбутися вже до кінця року

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень.

Водночас торік цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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