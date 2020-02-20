Українцям пояснили, де і як безпечно позичити гроші

В Україні найшвидший спосіб отримати гроші в борг – оформити мікрокредит.

Банки видають кредити не всім, а на оформлення картки може піти кілька днів. Водночас мікрофінансові організації видають гроші оперативно, йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

"Найважливіше – перш ніж брати, уважно прочитайте умови. Все до останньої літери. Якщо є сумніви, перепитаєте у менеджера. Іноді це відчуття доступності перекриває розум і люди беруть більше, ніж їм потрібно", – повідомив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

Головні правила:

Оформити кредит на ту суму і той термін, з якими не буде проблем з погашенням.

Вибирати надійних кредиторів, які перевіряють своїх клієнтів і вимагають особистої присутності при першому отриманні коштів.

Уважно читати умови видачі кредиту, не брати відразу кілька позик в різних установах.

В Україні найшвидший спосіб отримати гроші в борг – оформити мікрокредит

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий та оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч гривень. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов у ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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