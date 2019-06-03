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В Україні зріс борг по зарплатах: у кого немає шансів на виплату

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В Україні тільки за травень на 6,2% зріс борг по зарплатах (до 2,6 млрд грн). Серед основних причин боргів – корупція і неготовність до ринкової конкуренції. При цьому після того, як підприємство оголошує себе банкрутом, отримати виплату вкрай складно.

Про це в ефірі ObozTV розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Експерт прокоментував зростання заборгованостей із зарплат в Україні: за даними Держстату, за квітень сума боргу підприємств перед співробітникам збільшилася на 6,2% і досягла 2,615 млрд грн.

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"У Києві одним з лідерів невиплат є завод "Арсенал". У цілому, державні підприємства лідирують в контексті невиплат і затримки зарплат", – зазначив він.

"З одного боку, це пов'язано з різними видами "відкатів" і корупцією щодо цих підприємств. З іншого боку – є і об'єктивні причини. Коли підприємства не готові до ринкових умов. Вони звикли до державних замовлень і відсутності жорсткої конкуренції", – пояснив Несходовський.

Третя причина, уточнив він, полягає у веденні бойових дій на сході України і стосується підприємств в Луганській і Донецькій областях.

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Яка ймовірність, що співробітники взагалі не отримають свої гроші?

За словами Несходовського, в більшості випадків затримана зарплата рано чи пізно виплачується. Він нагадав, що за невиплату керівникам загрожує відповідальність, аж до кримінальної.

Однак в деяких випадках існує ймовірність, що з співробітниками не розрахуються. Це стосується підприємств, які оголосили себе банкрутами.

"Якщо підприємство оголошує себе банкрутом, то шанси (отримати свої гроші. – Ред.) дуже маленькі. Іноді навіть продаж майна підприємства не дозволяє повністю покрити ту заборгованість, яка існує перед співробітниками", – попередив економіст.

У квітні заборгованість із зарплат в Україні різко зросла

У квітні заборгованість із зарплат в Україні різко зросла

portal.lviv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня зарплата в Україні в березні 2019 року склала 10 237 грн. Як зазначив економіст Володимир Коломієць, це свідчить про приріст + 22,23% за рік.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗарплати в Україні
Особа
Ілля Несходовський
Місце
Україна
Теги
долгизарплатакорупція
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