Українцям пообіцяли пенсію у $300, а зарплату у $900: озвучено терміни

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв до 2030 року встановити середню зарплату майже у $900 (25,5 тисяч гривень), а пенсію – майже в $300 (8,5 тисяч грн).

Така заява прозвучала у ході презентації аудиту української економіки і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). За його словами, Україна може розраховувати на зростання ВВП удвічі через 10 років.

"Таке зростання можливе – і світовий досвід тому підтвердження", – зазначив прем'єр. Він додав, що багато країн, які втілили такий ріст економіки, не мали такого потенціалу, який є в України.

За словами Шмигаля, за такого розкладу, в Україні зарплата збільшиться вдвічі – до 890 доларів на місяць, а пенсія – втричі, до 288 доларів.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що $1 трлн ВВП втратили українці через неефективне управління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2021 році на пенсію у 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. Так, мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (в січні було 24 937 грн).

У 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Українцям не варто розраховувати на державну пенсію, краще вже почати відкладати не менше 10% своєї зарплати щомісяця.