Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 14:11
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Українцям почали підключати тепло: де стартував опалювальний сезон

998 Читати матеріал російською

В Україні у вівторок, 15 жовтня, почали підключення систем опалення об'єктів соціальної сфери та житлового фонду.

Зокрема опалювальний сезон стартував у 19 областях і Києві, а у 7 областях підключають системи опалення житлового фонду, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

За даними відомства, розпочато підключення до опалення житлового фонду в Житомирській (23,6%), Дніпропетровській (8,0%), Сумській (8,9%), Івано-Франківській (45,6%) областях.

Новини
В Україні у двох містах може бути зірваний опалювальний сезон: Гончарук зробив попередження

Частка підключених до опалення житлових будинків не змінилася у Київській (4,1%), Рівненській (16,0%) і Хмельницькій (4,9%) областях.

Опалювальний сезон почався у Запорізькій області – підключено 4,3% соціальних об'єктів.

Підключення систем опалення об'єктів соцсфери знизилося у Львівській області (0,6%), Чернігівській (30,3%), Хмельницькій (6,0%), Волинській (2,7%), Київській (16,9%) областях.

При цьому у Києві до опалення підключено 93,1% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.

Опалювальний сезон стартував у 19 областях і Києві, а у 7 областях підключають системи опалення житлового фонду

Опалювальний сезон стартував у 19 областях і Києві, а у 7 областях підключають системи опалення житлового фонду

Міністерство розвитку громад і територій

Опалювальний сезон стартував у 19 областях і Києві, а у 7 областях підключають системи опалення житлового фонду

Опалювальний сезон стартував у 19 областях і Києві, а у 7 областях підключають системи опалення житлового фонду

"Сегодня"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні газ взимку дорожчає, проте "Нафтогаз" знайшов рішення для зниження цін на блакитне паливо.

  • Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон в усіх містах України має розпочатися вчасно.

  • Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше 20 вересня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Опалювальний сезон в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Опалювальний сезон в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel