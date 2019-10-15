Українцям почали підключати тепло: де стартував опалювальний сезон

В Україні у вівторок, 15 жовтня, почали підключення систем опалення об'єктів соціальної сфери та житлового фонду.

Зокрема опалювальний сезон стартував у 19 областях і Києві, а у 7 областях підключають системи опалення житлового фонду, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

За даними відомства, розпочато підключення до опалення житлового фонду в Житомирській (23,6%), Дніпропетровській (8,0%), Сумській (8,9%), Івано-Франківській (45,6%) областях.

Частка підключених до опалення житлових будинків не змінилася у Київській (4,1%), Рівненській (16,0%) і Хмельницькій (4,9%) областях.

Опалювальний сезон почався у Запорізькій області – підключено 4,3% соціальних об'єктів.

Підключення систем опалення об'єктів соцсфери знизилося у Львівській області (0,6%), Чернігівській (30,3%), Хмельницькій (6,0%), Волинській (2,7%), Київській (16,9%) областях.

При цьому у Києві до опалення підключено 93,1% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.

Опалювальний сезон стартував у 19 областях і Києві, а у 7 областях підключають системи опалення житлового фонду Міністерство розвитку громад і територій

Опалювальний сезон стартував у 19 областях і Києві, а у 7 областях підключають системи опалення житлового фонду "Сегодня"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон в усіх містах України має розпочатися вчасно.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше 20 вересня.

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