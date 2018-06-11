Українцям підвищують пенсії та прожитковий мінімум: як розбагатіємо у липні

Вже за кілька тижнів в Україні на 60-70 грн "розбагатіють" кілька мільйонів осіб. В рамках індексації уряд збільшить мінімальні пенсії, прожитковий мінімум, а разом з ним і прив'язані до нього виплати. В першу чергу таке рішення вплине на бюджетників, пенсіонерів і тих, хто отримує соціальну допомогу, в тому числі субсидії.
OBOZREVATEL розібрався, як і хто розбагатіє в Україні вже через кілька тижнів.
Як і кому підвищать виплати
"Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло", - йдеться в 47-й статті Конституції. В Україні "достатнім" вважається дохід не нижче прожиткового мінімуму. Його підвищують двічі на рік як мінімум на рівень інфляції.
Майбутнє підвищення в липні складе 4,5% від прожиткового мінімуму, також на 4,5% збільшать соціальні стандарти в грудні. В результаті прожитковий мінімум і мінімальну пенсію в 2018-м піднімуть на планований рівень зростання цін - 9%. Для прикладу, зараз українські пенсіонери отримують не менше 1373 грн, в липні виплату збільшать до 1435 грн, тобто на 62 грн. Таке нововведення торкнеться тільки тих українців, які не виконали норму по стажу і зараз отримують менше 1435 грн.
Відповідно до чинного закону, українці, які відпрацювали як мінімум 35 років, мають право на заслуженому відпочинку отримувати мінімум 40% мінімалки. Мінімальна зарплата становить 3723 грн, а гарантований розмір пенсії - 1490 грн. За оцінками старшого наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, через кілька тижнів пенсії зростуть у менше мільйона українців. Решта вже отримує більше 1435 грн. Наступна індексація в цьому році очікується в грудні. Тоді мінімальну пенсію підвищать з 1 435 до 1497 грн. Таке нововведення торкнеться вже більшості українців.
Крім пенсії індексація торкнеться і прожиткового мінімуму. Його розрахунковий розмір збільшиться з 1700 до 1777 грн. До прожиткового мінімуму прив'язані посадові оклади чиновників, виплати військовослужбовцям, частина штрафів та навіть субсидії. Для прикладу, при доході сім'ї з трьох осіб в 10 тис. грн при прожитковому мінімумі в 1700 грн обов'язковий платіж складе 1441,7 грн, а при 1777 грн - вже 1319,5 грн. Відповідно, якщо дохід сім'ї не росте, а прожитковий мінімум збільшується, пропорційно зростає і субсидія.
Відзначимо, військовослужбовці, згідно з законом, мають право на разову матеріальну допомогу в розмірі двох прожиткових мінімумів. На даний момент це 3400 грн, а після липневої індексації - 3554 грн.
Який реальний прожитковий мінімум в Україні
Мінімальна пенсія в Україні повинна бути на рівні близько 2 772 грн. Саме стільки на даний момент потрібно літньому українцеві, щоб забезпечити себе найнеобхіднішим набором товарів і послуг, підрахували в Міністерстві соціальної політики. Прожитковий мінімум для працездатного з урахуванням відрахувань з зарплати становить 4213 грн.
До слова, щоб забезпечити значне підвищення пенсій, також доведеться збільшити мінімальні заробітні плати. Для прикладу, якщо б на даний момент мінімалка становила 5 тис. грн, то українці, які виконали норму за стажем, отримували б як мінімум 2 тис. грн (замість діючих менше 1,5 тисячі). Також підвищення мінімальна заробітної плати дозволяє збільшувати надходження до Пенсійного фонду.
Для прикладу, в минулому році в тому числі завдяки зростанню мінімалки власні надходження Пенсійного фонду збільшилися з 111,7 до 158,9 млрд грн (на 47,2 млрд). Додаткові кошти дозволили осучаснити виплати і провести перший крок пенсійної реформи.
Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, вже через 10 років на пенсію зможуть вийти тільки 55% 60-річних. Решті доведеться працювати до 63 або 65 років. Таке нововведення передбачено прийнятою в жовтні 2017-го пенсійною реформою. Тим, хто не заробить на пенсію, доведеться або продовжити працювати, або задовольнятися соціальною виплатою, розмір якої може бути навіть менше ніж прожитковий мінімум.
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