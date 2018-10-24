Українцям підвищили зарплати: озвучені результати масових перевірок бізнесу

В Україні у рамках боротьби уряду з нелегальним працевлаштуванням, понад 50 тисяч осіб уже отримали підвищення окладу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час чергового засідання Кабінету міністрів у середу, 24 жовтня. Він зазначив, що детінізація зарплат є першочерговим завданням уряду.

"Завдяки нашим діям додатково було підписано 47 тис. трудових договорів, а 50,8 тис. працівникам підвищено заробітну плату. Це означає, що всі ці люди отримають пенсії і будуть більш захищеними після закінчення трудового стажу", — написав прем'єр на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройман заявив, що до кінця 2018 року в рамках боротьби з детінізацією перевірятимуть тільки тих бізнесменів, чия діяльність викликає підозри.