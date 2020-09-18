Українцям підвищать пенсії і щомісяця платитимуть по 500 грн

В Україні з 1 березня 2021 року пенсії щорічно будуть індексувати. А найбільш вразливі категорії осіб отримають щомісячну допомогу у розмірі 400 та 500 грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики. Зазначається, що уряд ухвалив постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому".

Вона забезпечить:

з 1 липня 2021 року щомісячну компенсацію в розмірі до 400 гривень пенсіонерам старше 75 річного віку, в яких розмір пенсійної виплати не перевищує розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні;

підвищення мінімальних пенсійних гарантій особам із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків з 1 712 грн до 2 500 гривень;

продовження на 2021 рік виплати щомісячних компенсацій в розмірі до 500 гривень пенсіонерам старше 80 річного віку;

розширення кола її одержувачів пенсіонерами, в яких розмір пенсії не перевищуватиме розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

Зокрема, з 2022 року збільшать компенсацію пенсіонерам, яким виповнилося 75 років і більше та 80 років і більше на показник індексації пенсій, що дозволить запобігти подальшому збільшенню різниці в розмірах пенсій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці після виходу на пенсію будуть отримувати по дві виплати, а зі своїх зарплат платити додатковий внесок. Таке нововведення повинні розробити до кінця року.

В Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.