В Украине комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования собирается зарегистрировать законопроект, который разрешит ввозить в страну "фуфломицин" (бесполезные медикаменты без действующего вещества) от коронавируса. Без какого-либо контроля за производством и ввозом со стороны государства.
Как стало известно из собственных источников, законопроект "Про внесение изменений в некоторые законы Украины (в отношении лекарственных средств для удовлетворения личных потребностей при наличии условий, которые могут причинить вред общественному здоровью)" уже разработан и его поддержит скандальный глава комитета Михаил Радуцкий.
Такой документ могут принять вероятнее всего в интересах фармацевтического олигарха Бориса Литовского. По нашей информации, соавторы опасного документа: члены комитета Радуцкого Ольга Стефанишина и Александра Устинова.
Их идея полностью лишает государства возможности контроля за оборотом лекарственных средств. Фактически речь идет о праве ввозить и производить что угодно под видом "лекарств от коронавируса" и не нести за это ответственности. В нашем распоряжении оказалась сравнительная таблица к законопроекту.
Что в законопроекте?
Закон освобождает от ответственности за нарушение патентного права при производстве лекарств на период объявления пандемий, эпидемий и др. То есть, на рынке есть, скажем, некий американский препарат, который используется в США в протоколах оказания помощи больным Covid-19. С принятием закона препарат можно производить в Украине без согласия производителя. Нарушение международного права, но здесь это совсем не главное. А главное то, что, согласно законопроекту, этот препарат разрешается производить в …аптеках. И по запросу лечебных учреждений.
То есть, на полном серьезе утверждается, что в украинских аптеках можно производить высокотехнологическую продукцию американских и европейских фармацевтических гигантов, на создание и запуск производства которой были потрачены миллиарды долларов.
Что означают на практике эти нормы закона?
После принятия законопроекта в Украину безо всякого контроля можно будет ввозить партии низкокачественных препаратов из стран третьего мира, и продавать их как произведенные в украинских аптеках в больницы и поликлиники по их запросу. Поскольку вакцины или лекарства с доказанной эффективностью против коронавируса нет, то продавать в украинские больницы можно что угодно.
В лучшем случае кто-то вероятно сможет зарабатывать сотни миллионов на поставках плацебо. Либо на токсичных и опасных препаратах, которые не прошли предусмотренную законом процедуру проверки экспертными разрешительными органами.
Кому выгоден законопроект?
По нашей информации, как утверждают источники из фармацевтического рынка и "Слуги народа", идейный вдохновитель законопроекта – Борис Литовский. Он дебютировал на фармацевтическом рынке в конце 90-х как глава компании "Випекс-фарм", которую в СМИ называли одним из бизнес-подразделений Семена Могилевича.
Схема, которую сейчас пытаются пропихнуть через парламент, напоминают ту, что использовали в 2000-х. Суть состояла в закупке низкокачественного сырья на малоизвестных третьестепенных индийских заводах. Пресловутый индийский "мел", купленный за копейки. Затем в Украине этот мел получал сфальсифицированное регистрационное досье и побеждал в государственных тендерах благодаря им же.
Второй вариант – некачественное сырье использовалось для производства препаратов под известными брендами.
С приходом в Украину международных закупок и нового прогрессивного министра Ульяны Супрун Борис Литовский не утратил своего влияния. Напротив, оно выросло на порядок. Международные закупщики почему-то покупали лекарственные средства не только напрямую, но и у посредников. Например, у компаний Бориса Литовского. И закупленные у Литовского препараты лоббировались самыми влиятельными и известными антикоррупционными и пациентками организациями.
В 2016 году медицинское сообщество потряс скандал, связанный с поставками в Украину детских онкологических препаратов сомнительного качества, произведенных малоизвестной индийской компанией "Венус Ремедиес". Препараты никогда не применялись в Украине и не имели регистрации в странах ЕС. Crown Agents закупали эти препараты у компании "Нортон групп", принадлежащей Борису Литовскому.
В 2016 году тогда еще просто активистка, глава пациенткой организации Ольга Стефанишина заявляла, что претензии к "Венус" являются надуманными. Только после грандиозного скандала закупка сомнительных препаратов для лечения детей была отменена.
Продвигаемый Радуцким и старыми знакомыми Литовского из грантовых организаций – скорее всего, не что иное как возрождение опробованных схем завоза в Украину индийского "мела". Теперь под соусом борьбы с коронавирусом. Как тогда, так и сейчас, речь идет о человеческих жизнях.
Украинский рынок и так переполнен фальсификатом, до 30% продаваемых лекарств могут являться подделкой. Теперь же предлагается фактически узаконить поставки фальсификата в Украину. Натягивая при этом на себя корону спасителей от пандемии.
Стоит отметить, что знакомы наши герои – очень давно. Шесть лет назад активисты пациентских организаций – Ольга Стефанишина, Дмитрий Шерембей, Виталий Шабунин, Александра Устинова начали превращаться в политиков, внедряться в структуры МОЗ, становиться удлинителями рук Ульяны Супрун. И именно в этот момент эти пациентские организации, как утверждают СМИ, начали сотрудничать с Борисом Литовским.
Так что ничего неожиданного в законодательной инициативе Радуцкого и Стефанишиной нет. На этот же раз заложником их "идеи" может оказаться вся страна: украинцы вместо качественных лекарств будут получать "мел", который не прошел какого-либо контроля ни при производстве, ни при поставках.
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