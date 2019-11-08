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8 листопада • оновлено в 22:58
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Українцям перерахують пенсії: у Мінфіні уточнили терміни

1.3т Читати матеріал російською

В Україні у квітні 2020 року буде проведено черговий перерахунок пенсій.

Таку заяву зробила міністр фінансів України Оксана Маркарова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна". За її словами, ріст мінімальної пенсії означає збільшення платежів до Пенсійного фонду.

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Оксана Маркарова

Оксана Маркарова

Скріншот із відео

"Коли ми говоримо про наступний рік – цифри набагато кращі. Пенсія: перерахунок пенсії з квітня місяця плановий. Ми це побачимо. Трансферт з державного бюджету до Пенсійного фонду істотно збільшений 173 мільярда. Це те, чим бюджет допомагає Пенсійному фонду", – сказала чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мінімальна пенсія з 1 липня збільшиться з 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн. При цьому фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, вже зараз становить 3,1 тис. грн.

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Теми
Пенсійна реформа Пенсія в Україні Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Оксана Маркарова Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Міністерство фінансів
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кто на Украине живёт, тот в цирке не смеётся. Пересчитывают и пересчитывают, а воз и ныне там - пенсии по 50 евро. Государство-наперсточник, кручу-верчу-наеб@ть хочу
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