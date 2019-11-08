Українцям перерахують пенсії: у Мінфіні уточнили терміни

В Україні у квітні 2020 року буде проведено черговий перерахунок пенсій.

Таку заяву зробила міністр фінансів України Оксана Маркарова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна". За її словами, ріст мінімальної пенсії означає збільшення платежів до Пенсійного фонду.

Оксана Маркарова Скріншот із відео

"Коли ми говоримо про наступний рік – цифри набагато кращі. Пенсія: перерахунок пенсії з квітня місяця плановий. Ми це побачимо. Трансферт з державного бюджету до Пенсійного фонду істотно збільшений – 173 мільярда. Це те, чим бюджет допомагає Пенсійному фонду", – сказала чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мінімальна пенсія з 1 липня збільшиться з 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн. При цьому фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, вже зараз становить 3,1 тис. грн.

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