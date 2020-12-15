Українцям підвищать мінімальні зарплати: скільки отримуватимемо в 2021 році

В Україні мінімальна заробітна плата з 1 січня 2021 року зросте до 6000 гривень, а з 1 грудня – до 6500 гривень.

У погодинному розмірі мінімалка з 1 січня досягне 36,1 гривні, а з 1 грудня – 39,1 гривні. Про це свідчить проєкт державного бюджету на наступний рік, який Верховна Рада ухвалила в другому читанні в середу, 15 грудня.

Одночасно з цим прожитковий мінімум з 1 січня зросте до 2189 гривень, з 1 липня – до 2294 гривень, а з 1 грудня – до 2393 гривень.

До розміру мінімальної зарплати прив'язані оклади бюджетників, а також податки для бізнесу. На підставі прожиткового мінімуму в Україні встановлюються основні соціальні гарантії і норми.

У підсумку таке підвищення обійдеться бюджету в суму понад 41 млрд гривень і забезпечить зростання оплати праці медикам, вчителям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Інші показники бюджету, які зачеплять українців:

ціни виростуть до 7,3%;

долар подорожчає до 29,1 грн/$;

пенсія збільшиться до 1934 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 листопада Кабмін передав документ до парламенту, де з ним ознайомилися нардепи. Згідно із законом, бюджет повинен бути наданий парламенту за 10 днів до голосування.

Так, законодавство вже порушили. Згідно з Бюджетним кодексом, повністю розглянути документ повинні були до 1 грудня.

У зв'язку з цим глава комітету податкової, митної та фінансової політики, "слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що нардепи повинні попросити вибачення перед українцями, і визнав, що бюджет країни на 2021 рік не ухвалять вчасно.