Українцям не знизять тарифи на комуналку: у Гончарука назвали причину

В Україні не варто чекати зниження комунальних тарифів, оскільки уряд виступає за запровадження ринкових цін на енергоресурси.

Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю на каналі "1+1", передає Finance.ua. Вона підкреслила, що приведення ціни до рівня ринкової також є вимогою Міжнародного валютного фонду.

"Питання в ринковому формуванні тарифів. Ціна на природні ресурси повинна відповідати їхній ціні. Якщо ціна на газ є ринковою, то уряд тим, кому треба допомогти – має допомагати через субсидії", – повідомила Маркарова.

Вона зазначила, що механізм встановлення цін на газ для населення, який діє в Україні зараз, є несправедливим, оскільки він дозволяє платити за комуналку менше людям як з низькими доходами, так і людям з високими доходами.

В Україні не знизять комунальні тарифи

Також в МВФ підтримують прагнення уряду України виплачувати грошові субсидії тим громадянам, для яких комуналка надто дорога.

"Уряд працює над тим, щоб не більше 15% доходів сім'ї йшло на комунальні послуги", – додала Маркарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2019 го всім субсидіантам повинні перерахувати знижку з урахуванням витрат на опалення. Правда, допомогу від держави зможуть отримати далеко не всі. Зокрема, вже незабаром повноцінно запуститься верифікація (перевірка), і тоді окремим сім'ям не тільки не дадуть грошей на комуналку, але і заберуть те, що вони раніше отримували з порушеннями.

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