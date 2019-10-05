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6 жовтня • оновлено в 18:17
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Українцям не знизять тарифи на комуналку: у Гончарука назвали причину

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В Україні не варто чекати зниження комунальних тарифів, оскільки уряд виступає за запровадження ринкових цін на енергоресурси.

Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю на каналі "1+1", передає Finance.ua. Вона підкреслила, що приведення ціни до рівня ринкової також є вимогою Міжнародного валютного фонду.

"Питання в ринковому формуванні тарифів. Ціна на природні ресурси повинна відповідати їхній ціні. Якщо ціна на газ є ринковою, то уряд тим, кому треба допомогти – має допомагати через субсидії", – повідомила Маркарова.

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Вона зазначила, що механізм встановлення цін на газ для населення, який діє в Україні зараз, є несправедливим, оскільки він дозволяє платити за комуналку менше людям як з низькими доходами, так і людям з високими доходами.

В Україні не знизять комунальні тарифи

В Україні не знизять комунальні тарифи

Також в МВФ підтримують прагнення уряду України виплачувати грошові субсидії тим громадянам, для яких комуналка надто дорога.

"Уряд працює над тим, щоб не більше 15% доходів сім'ї йшло на комунальні послуги", – додала Маркарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2019 го всім субсидіантам повинні перерахувати знижку з урахуванням витрат на опалення. Правда, допомогу від держави зможуть отримати далеко не всі. Зокрема, вже незабаром повноцінно запуститься верифікація (перевірка), і тоді окремим сім'ям не тільки не дадуть грошей на комуналку, але і заберуть те, що вони раніше отримували з порушеннями.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Тег
тарифи
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
СУХС!
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van Dijk Max
van Dijk Max
нада платить , иначе Путин нападет
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Не нужно говорить о снижении цены на коммуналку, нужно законодательно закрепить нормы расходы, подпадающие под субсидию, и нормы нормальные, а не рассчитанные на то, что газом пользоваться только для подогрева чайника. И закрепить законом, чтобы Кабмин их каждый месяц не уменьшал.
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