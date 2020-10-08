Українцям почали приходити липові штрафи за порушення ПДР: як розпізнати аферу й не потрапити на гачок

Шахраї знайшли новий спосіб обманювати українців. Цього разу в хід пішли липові штрафи за порушення правил дорожнього руху. "Листи щастя" надсилають прямо додому, і навіть тим, хто не водить автомобіль.

Дехто примудряється оплачувати. А тим, хто відмовляється, загрожують, що відберуть квартиру або не випустять за кордон. Детальніше про аферу читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Колектори" в змові

Киянка Валентина Андріяшко розповіла, що знайшла конверт із печаткою в поштовій скриньці.

"Ще так здивувалася, давно вже ніхто листів не надсилав. Відкриваю, а там штраф за перевищення швидкості. Моє прізвище, моя адреса, тільки на машині я давно не їжджу. Після розлучення з чоловіком авто дісталося йому. Дзвоню колишньому чоловікові й відразу запитую, чого, мовляв, штраф не сплатив, а мені прислали. Він каже, що авто в ремонті вже кілька тижнів. Подивився в спеціальному додатку, де фіксують усі штрафи, каже, що там нічого немає. Дивно", – зазначила вона.

Трохи пізніше їй почали дзвонити колектори й погрожувати, що відберуть квартиру. "Вони знали мою адресу, що квартира належить мені. Я, звичайно, не злякалася, пояснила їм, що звернуся до поліції. Поки відчепились", – каже Валентина.

Геннадій із Київської області також поділився своєю історією, такий "штраф за швидкість" прийшов йому місяць тому.

"Я спочатку хотів заплатити, думав, що десь порушив, бо в мене таке буває. Але ця квитанція мене збентежила. Заліз у додаток про штрафи, там такого в мене немає. Викинув папірець, зрозумів, що обман", – підкреслив він.

"І раптом дзвінок. Чоловік мені говорить, що я не сплатив штраф і повинен терміново заплатити. Інакше мої дані передадуть прикордонникам і мене не випустять за кордон. Говорив таким упевненим голосом. Я зателефонував знайомому адвокату, він посміявся і пояснив, що це шахраї", – додав Геннадій.

Що радить поліція

Водії розповідають, що ходили в поліцію розбиратися. Там підтверджують випадки помилок зі штрафами.

"До нас зверталися водії, говорили, що їм прийшов штраф, проте в цей час вони були в іншому місці. Так, ми виявляли автомобілі-двійники", – говорить прессекретарка патрульної поліції України Яна Кутова.

Що стосується липових штрафів, то тут поки такої інформації немає. Але в будь-якому разі у відомстві радять перш ніж оплачувати, перевірити по базах.

Зробити це можна кількома способами, наприклад, в електронному кабінеті водія на сайті e-driver.hsc.gov.ua, на сайті МВС bdr.mvs.gov.ua, а також у додатку "Дія".

Що робити, якщо потрапили на гачок

Адвокат Андрій Вареник теж радить перш ніж бігти оплачувати штраф, спочатку перевірити його справжність.

"На жаль, із введенням діджиталізації в країні в шахраїв збільшилася можливість доступу до різних баз. Вони можуть легко купити дані людей. Тому перевірити штраф можна на офіційному сайті МВС за номером автомобіля або технічного паспорта. Є різні додатки і чат-боти в телеграмі. Або просто зателефонувати на 102. Якщо ніде ви своє порушення не знайшли, то сміливо його ігноруйте", – рекомендує він.

Скаржитися в поліцію адвокат пропонує тільки в разі, якщо ви постраждали. Наприклад, оплатили штраф, а потім з'ясувалося, що його надіслали шахраї.