Оренду і продаж квартир без рієлтора можуть заборонити: що придумали "слуги народу"

"Слуги народу" підготували законопроєкт, який забороняє орендувати чи продавати квартири без послуг рієлтора. Порушників будуть штрафувати на крупні суми.

Як вказано в пояснювальній записці до документу №3618 "Про рієлтерську діяльність", таким чином нардепи хочуть побороти тіньову діяльність під час дій з нерухомістю.

Серед ініціаторів – більшість депутатів "Слуги народу". Зокрема 9 з 11 членів профільного комітету Ради, який буде розглядати законопроєкт у п’ятницю. Автором документу є Дмитро Наталуха.

Автори законопроєкту Сайт Верховної Ради

Згідно законопроєкту купити (продати) чи орендувати (здати в оренду) нерухомість буде законно тільки через рієлторів.

За роботу без рієлторських свідоцтв передбачено штрафи від 8,5 до 17 тисяч гривень із конфіскацією прибутку. Повторне порушення буде каратися від 17 до 34 тисяч гривень (також з конфіскацією прибутку).

Також рієлтори вноситимуть інформацію щодо договорів (з присвоєнням унікального номеру) у новий сервіс — Єдину інформаційну базу. Незареєстровані у базі рієлтерські договори вважатимуться недійсними. Сама база буде публічною і доступною онлайн.

Окрім цього, рієлтор буде проводити паспортизацію об’єктів, без якої, наприклад, прорекламувати свою квартиру (на сайті оголошень) — неможливо. Передбачається, що реклама нерухомості міститиме в собі номер паспорта об’єкта. За невиконання цієї вимоги законопроєкт передбачає штраф у 47,2 тисячі гривень.

Рієлтори будуть зобов’язані пройти профпідготовку та здавати кваліфікаційний іспит. Атестовані рієлтори будуть вноситися у ще один новостворений сервіс — Єдиний реєстр рієлторської діяльності (Єдиний реєстр фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об’єднань у сфері рієлтерської діяльності).

Іспит проводитиме комісія "Національної федерація фахівців у сфері рієлтерської діяльності". До складу комісії входитимуть фахівці, яких делегуватимуть професійні об’єднання. Ця федерація також стане держателем Єдиного реєстру рієлторської діяльності.

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