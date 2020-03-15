Українцям масово підвищать пенсії: хто отримає надбавку

В Україні вже з 1 квітня почнуть індексацію пенсій. Підвищувати будуть розрахунковий розмір зарплати (приблизно на 11%), в результаті розмір виплат збільшиться на 200-500 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Підвищення стосуватиметься майже 11 млн пенсіонерів.

Надбавка залежить від віку, стажу та розміру зарплат:

500 грн отримають ті, хто старше 80 років (без урахування зростання прожиткового мінімуму); таких в Україні 1,4 млн чоловік;

понад 200 грн для інших.

"Осучаснення" пенсій для всіх буде різним. Чим більше заробляли і довше працювали, тим вище буде осучаснення. Ідея полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка враховується у формулі розрахунку пенсій.

Отже, пенсії в Україні рахують за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж в роках * 1%:

Справа в тому, що перший показник щорічно старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери з кожним роком стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату вважають за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу. Для прикладу, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (близько 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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