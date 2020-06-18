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Українцям хочуть посилити покарання за несплату комуналки

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Українцям хочуть посилити покарання за несплату комуналки

За борги по комуналці будуть штрафувати

Українців хочуть жорсткіше карати за несвоєчасну сплату коммунальних послуг. Проєкт, зареєстрований в Верховній Раді, передбачає, що за три роки боржнику може набігти до 50% від вартості комунальних послуг.

Як повідомляє ТСН, за прогнозами експертів, нові норми можуть набути чинності вже восени.

За словами голови комітету ВРУ з питань соціальної політики Галини Третьякової, наразі борги за комунальні послуги сягають 64 мільярди гривень. Підняти пеню планують у 20 разів.

"За кілька років киянин Володимир Бондаренко з сорокаметрової квартири заборгував за комуналку 15 тисяч гривень. Пояснює, своєчасно платити не в змозі, бо допомагає грішми дітям і літній матері, яка зареєстрована з ним, але проживає на дачі. За рік від суми боргу набігає три з половиною відсотки пені. Утім, це може здатися мізером, порівняно з тим, що може чекати на українців вже від осені", – сказано в повідомленні видання.

Згідно проєкту закону:

  • Якщо ви рік не платитимете, то плюс 20% пені;

  • Понад два роки – 30%;

  • Понад три – 50%.

"Заборгованість не можна перекладати на інших жителів", – пояснила Третьякова.

За словами, голови комітету ВР з питань соціальної політики, нові правила – це необхідність, аби комунальні підприємства мали ресурс надавати якісні послуги. Тому українців змусять платити, а ще можуть обмежити в правах.

"Цей законопроєкт передбачає, що вам можуть тимчасово заборонити виїзд за кордон, а також обмежити право керування автомобілем, доки повністю не розрахуєтесь за комунальні борги", – прояснив адвокат Лаврентій Царук.

За новим законопроєктом, вибивати борги буде сам постачальник і лише через виконавчу службу чи суд. Зараз постукати вам у двері можуть невідомі люди. "Постачальник послуг, який уклав договір із власником житлового фонду, може сьогодні включити цю боргову схему колекторам", – додає Третьякова.

Цього не буде, якщо закон ухвалять. Крім того, він зобов’яже постачальників робити реструктуризацію боргів за воду, газ, опалення чи інші послуги. "У законопроєкті є хороший запобіжник для споживача – реструктуризація боргу. Постачальник послуг не матиме права відмовити. Цим треба буде користуватися, а інакше доведеться платити пеню за борги і вибивати їх з вас буде виконавча служба і суд", – наголосив Царук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество. Авторы документа –"слуги народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

УкраїнаТарифи ЖКГ і субсидіїдолгикомунальні послуги
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  1. /Економіка