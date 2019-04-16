Українцям дозволять змінити оператора зі збереженням номера: названо терміни

В Україні послуга з перенесення абонентських номерів для користувачів мобільного зв'язку запрацює вже з 1 травня.

Зокрема, з 4 лютого по 30 квітня проходить дослідна експлуатація послуги перенесення абонентських номерів мобільними операторами спільно з держпідприємством "Український державний центр радіочастот", повідомляє "Дзеркало тижня".

"Наступним кроком є впровадження перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах мобільного зв'язку з 1 травня", – йдеться у відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

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Готовність до запуску послуги вже підтвердили всі найбільші оператори мобільного зв'язку.

Нагадаємо, що дату запуску послуги збереження номера після переходу до іншого оператора неодноразово переносили. До цього часу вважалося, що послуга стане доступною з лютого 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL,перенесення номера між операторами в Україні відбуватиметься не довше трьох робочих днів, а вартість операції має бути невеликою.

Для цього необхідно буде надавати дані й проходити ідентифікацію особистості. Під час перенесення абонент залишатиметься без мобільного зв'язку не більше трьох годин.

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