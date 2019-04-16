Українцям дозволили не платити борги: як це буде

В Україні через 6 місяців запрацює Кодекс із процедур банкрутства. Він дає можливість чесним позичальникам у разі складної фінансової ситуації очиститися від боргового зобов'язання. Експерти вважають, що закон не ідеальний, але це великий плюс для банківської системи країни.

Що важливо знати і хто може оголосити себе банкрутом — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Процедура банкрутства стане прозорішою. Якщо фізособа чи юрособа має проблеми з виплатою зобов'язань, кредитор і держава зможуть забезпечити адекватну процедуру списання боргів;

Людина у разі оголошення банкрутства має дотримуватися певних умов — мати заборгованість понад 125 тисяч, не покривати планові платежі в розмірі 50% за кожним із зобов'язань протягом 2 місяців;

Процедура банкрутства юрособи почнеться вже через декілька місяців після відсутності платежів за боргом. Процес ліквідації не триватиме роками;

Фінансисти вважають, що цей закон — великий плюс для банківської системи. Частково він копіює іноземний досвід.

У чому суть

Закон був підписаний президентом Петром Порошенком у понеділок, 15 квітня. До слова, лише через півроку після його прийняття Верховною Радою, що прямо порушує чинний закон. Незважаючи на це, підписаний Кодекс набуде чинності вже в жовтні 2019 року і внесе одразу декілька змін.

Однією з новел документа є можливість фізособам — сумлінним позичальникам у разі складної економічної ситуації ініціювати процедуру банкрутства й очиститися від цього боргового зобов'язання, тоді як кредитор позбавлений такого права.

Якщо людина не може платити за рахунками, вона звертається до господарського суду за місцем реєстрації. Суд призначає арбітражного керуючого, який складе план реструктуризації кредиту. Його завдання — повністю вивчити банківські активи людини, майно і так далі. Простіше кажучи — вивчити позичальника і визначити, чи реально у нього немає грошей виплачувати кредит, або він просто хоче його списати.

Тут є декілька нюансів:

Розмір боргу повинен бути не менше 30 мінімальних зарплат. Нині це 125 190 гривень.

Боржник не може покрити планові платежі в розмірі 50% місячних платежів за кожним із зобов'язань протягом 2 місяців.

У боржника немає майна, яке можна стягнути. Це не може бути єдине житло боржника, гроші на пенсійному рахунку або у фонді соцстрахування.

Також не будуть списані борги у тих позичальників, близькі родичі яких мають великі доходи.

Після оголошення банкрутства, фізособа почне життя "з нового аркуша". Вона зможе отримати роботу, купувати інше майно. Правда, будуть деякі обмеження. Повторно оголосити себе банкрутом можна не раніше, ніж через 5 років.

Нині Національний банк також готує певні зміни в процес резервування для комерційних банків. У тому випадку, якщо людина, раніше визнана банкрутом, захоче взяти новий кредит, банк може їй відмовити або навпаки, видати кредит, але перед цим сформувати 100% резервів зі свого капіталу.

Нововведення для юросіб

Система банкрутства стане швидшою. Якщо юридична особа не зможе платити за рахунками декілька місяців, то вже почнеться процес ліквідації.

Заставні кредитори зможуть стягнути майно поза процедур банкрутства, якщо протягом 170-денного терміну з їхніх вимог не були врегульовані питання санації компанії або переходу до її ліквідації. Ухвалений документ також передбачає продаж майна банкрутів на електронних аукціонах "ProZorro. Продажі".

Думка експертів

За словами фінансового експерта Василя Невмержицького, новий кодекс допоможе фізичним особам у разі реальних проблем із фінансами позбутися проблемного кредиту. Така процедура прописана у багатьох країнах, зокрема у Німеччині та США.

"Це цивілізований інструмент для всіх. Позичальнику надається можливість визнати себе банкрутом, прописана чітка процедура, де під перевірку підпадають всі активи. На наступний день людина може почати нове життя, влаштуватися на роботу, купувати активи й отримувати нові кредити", — пояснив OBOZREVATEL Невмержицький.

Кодекс чітко прописує процедуру прийняття рішення з питань банкрутства, перевірки особи, а також всіх необхідних юридичних та фінансових аспектів. Правда, з огляду на нестабільність судової системи, новим законом можуть скористатися і шахраї.

"Закон з'явився, він почне працювати. Якщо будуть нюанси — його доповнять або змінять. Подивимося на практиці, як ці процедури йтимуть і який ефект. Базово закон досить повний... Навіть якщо фізична особа буде маніпулювати, скажімо, мільйонер якийсь захоче списати борги — він прийде в банк і що далі йому робити? Він просто не зможе собі заробити нормальну кредитну історію, якщо ми говоримо про маніпуляції", — підкреслив експерт.

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Раніше про користь цього Кодексу висловлювався і генеральний директор Директорату в сфері судоустрою, судочинства і суміжних правових інститутів Мін'юсту Ілля Чорногоренко. На його думку, введення в Україні інституту банкрутства фізичної особи дозволить кредиторам заощадити фінансові та часові ресурси.

"Без процедури банкрутства фізичної особи кожен кредитор повинен самостійно стягувати борг, витрачаючи кошти і час. Як наслідок, виникає низка нескоординованих між собою дій, що призводить у результаті до додаткових витрат для кожного з кредиторів", — вважає Чорногоренко.

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