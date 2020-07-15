Українцям більше не доведеться носити з собою ідентифікаційний код: чим замінять

Українцям скоро не потрібен буде паперовий індивідуальний податковий номер, адже його електронна версія з'явиться у додатку "Дія" окремим документом.

Як пояснив віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, його можна буде надіслати держорганам через QR або пуш-повідомлення.

"Вчора Верховна Рада ухвалила зміни до податкового кодексу, тим самим проклавши шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірчику). Він скоро буде у "Дії", окремим електронним документом, який легко шериться через QR та пуш-повідомлення будь-якому держоргану", – написав Федоров.

Міністр додав, що чекає моменту, коли зможе спалити "життям-пошарпаний шматок паперу".

Паперовий податковий код стане електронним Telegram Федорова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого Міністерство цифрової трансформації презентувало свій мобільний додаток "Дія", який дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона. Ми розповідали, як його скачати та встановити.