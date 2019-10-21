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21 жовтня • оновлено в 11:11
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Українців зобов'язали платити за лічильники: експерти пояснили, що робити споживачам

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Українців зобов'язали раз на три-чотири роки проводити перевірку лічильників гарячої та холодної води.

Якщо цього не зробити, комунальники погрожують ігнорувати показання приладів і нараховувати оплату за найвищим тарифом, повідомляють "Вести".

Роботи мають проводити спеціалізовані організації, у яких є ліцензія. Поки проводиться перевірка лічильника, платити за воду доведеться за середньомісячними показниками приладу за останні три місяці.

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У "Київводоканалі" повідомили, що для перевірки лічильник води треба буде зняти і відправити у сервісний центр. У Києві перевірка разом із демонтажем і монтажем коштуватиме 457,73 грн: зняти і поставити – 380,94 грн, перевірка – 76,79 грн.

Проте в одному з ОСББ голова порадив мешканцям будинків, зданих в експлуатацію п'ять, сім і десять років тому, поставити нові прилади.

"Нам прийшла розсилка від глави нашого об'єднання мешканців про те, що треба зробити перевірку лічильників, оскільки їх від часу здачі будинків в експлуатацію ніхто не чіпав. Наш голова порекомендував купити і поставити нові: мовляв, так буде дешевше і швидше – новий коштує від 300 грн і його можна не перевіряти так часто", – зазначила мешканка Ірпеня Тетяна Жиліна.

У "Київводоканалі" також додали, що якщо при заміні лічильника власник не поставить новий протягом 14 днів на абонентський облік, оплату за холодну воду йому нараховуватимуть за затвердженими законом середньомісячними нормами: 2,4 кубометри на людину за наявності централізованого гарячого водопостачання або ж 4 кубометри на людину за відсутності централізованого гарячого водопостачання.

Комунальники погрожують ігнорувати показники приладів і нараховувати оплату за найвищим тарифом

Комунальники погрожують ігнорувати показники приладів і нараховувати оплату за найвищим тарифом

"Вести"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів змусить НАК "Нафтогаз України" забезпечити всі домогосподарства безкоштовними приладами обліку природного газу. В такому разі зніметься питання обсягів споживання газу в Україні.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
тарифи
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Dub Oleg
Dub Oleg
Очередной развод.. компания счетчиков карманы набивает.. никто их не торирует.проще новый поставить..а бабло конечно водоканал за тонировку типа в карман ложит
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troian dmitro
troian dmitro
Интересно почему у нас в доме считаю по 6м.куб г/в на человека если нет счётчика
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Одуреть. И что вам не нравится? Во всех нормальных странах поверка приборов учета обязательна.
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