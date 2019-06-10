Українців покарають штрафами за борги по комуналці: що загрожує

В Україні боржників за комуналку вже незабаром почнуть штрафувати. Новий закон "Про житлово-комунальні послуги" (ЖКП) набув чинності з 1 травня, тож погасити борги споживачі зможуть до 20 червня. Після цього терміну до них будуть застосовуватися санкції.

Як йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, за кожен день прострочення за комуналку нараховуватимуть пеню в розмірі 0,01%. Якщо споживач не платитиме 60 днів, то сума боргу збільшиться на 0,6%.

Так, якщо борг за комуналку становить 1200 грн і споживач на місяць затримає оплату, то сума штрафу становитиме 3,6 грн.

Як будуть нараховувати пеню:

за кожен день, починаючи з 20-го числа;

якщо держава не виділила субсидію, а на неї мають право, то пеню нараховувати не будуть;

постачальник сам нараховуватиме розмір пені;

загальний розмір пені повинен становити не більше 100% боргу.

Штрафи за борги за комуналку

Така санкція може відчутно зачепити великих боржників. Наприклад, якщо накопичити 13 тис. грн, то пеня за рік становитиме 474 грн. За невеликого "мінусу" й коротких термінів пеня матиме символічний розмір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у травні запрацював закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип — платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами й відключенням.

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