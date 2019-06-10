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Українців покарають штрафами за борги по комуналці: що загрожує

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В Україні боржників за комуналку вже незабаром почнуть штрафувати. Новий закон "Про житлово-комунальні послуги" (ЖКП) набув чинності з 1 травня, тож погасити борги споживачі зможуть до 20 червня. Після цього терміну до них будуть застосовуватися санкції.

Як йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, за кожен день прострочення за комуналку нараховуватимуть пеню в розмірі 0,01%. Якщо споживач не платитиме 60 днів, то сума боргу збільшиться на 0,6%.

Так, якщо борг за комуналку становить 1200 грн і споживач на місяць затримає оплату, то сума штрафу становитиме 3,6 грн.

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Як будуть нараховувати пеню:

  • за кожен день, починаючи з 20-го числа;

  • якщо держава не виділила субсидію, а на неї мають право, то пеню нараховувати не будуть;

  • постачальник сам нараховуватиме розмір пені;

  • загальний розмір пені повинен становити не більше 100% боргу.

Штрафи за борги за комуналку

Штрафи за борги за комуналку

Така санкція може відчутно зачепити великих боржників. Наприклад, якщо накопичити 13 тис. грн, то пеня за рік становитиме 474 грн. За невеликого "мінусу" й коротких термінів пеня матиме символічний розмір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у травні запрацював закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип — платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами й відключенням.

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Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарификомунальні послугиштрафыУкраїнапеня
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Обоз, что с тобой сегодня? Прекращай такие новости выкладывать. Давай пиши про загнивающую рашку, разгром террористических сил РФ, удары по кремлю и истерику Путина. Не хочу я читать такие новости.
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