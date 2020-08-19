Українців можуть позбавити субсидій: кому доведеться повернути гроші

Українців можуть почати позбавляти субсидії в тому разі, якщо під час її оформлення було приховано доходи або не було подано необхідні документи.

Про це в ефірі "1+1" повідомив радник міністра соціальної політики Микола Шамбор.

"Буде припинено виплати тим, хто не подав деякі документи або приховав свої певні доходи або статки для того, щоб отримати субсидію. Йдеться про припинення виплат або повернення тих сум, які було призначено неправомірно", – розповів чиновник.

Якщо людина не мала права на субсидію, але користувалася нею, то гроші доведеться повернути, але є і винятки.

"Щоб отримати субсидію, потрібно подати заяву та декларацію про свої доходи (в органи соцзахисту. – Ред.). Якщо помилився працівник служби, у людини нічого не заберуть, бо помилився не він. Якщо людина неправильно подала документи, то вже інша справа. Якщо людина подає декларацію й забула про доходи – це вже не зовсім правомірна дія", – пояснив Шамбор.

Він також анонсував більш широку перевірку одержувачів допомоги, ніж була у 2019 році.

"Торік ми перевірили одержувачів малозабезпечених сімей. Зараз будемо проводити ширшу перевірку тих, хто отримує субсидії", – повідомив радник міністра соцполітики.

Розмір субсидії по Україні різний

Де найбільші виплати

Київ – 485 грн;

Харківська обл. – 338,9 грн;

Запорізька обл. – 329 грн.

Де маленькі виплати

Закарпатська обл. – 137,8 грн;

Чернівецька обл. – 158,8;

Івано-Франківська обл. – 189,4 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через нову методику розрахунку доходу знизиться розмір соціальної допомоги багатодітним сім'ям. Крім того, вже зменшили і розмір субсидій. У результаті в опалювальний сезон субсидія зменшиться приблизно на 40% порівняно з минулим роком.

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